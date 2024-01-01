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Севилья - Атлетик 04 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
04 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Севилья
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 04 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
1 Сербия вр Марко Дмитрович
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Серхио Рамос
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
3 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сербия пз Неманья Гудель
18 Швейцария пз Джибриль Соу
24 Франция пз Бубакари Сумаре
10 Хорватия пз Иван Ракитич
7 Испания нп Сусо
5 Аргентина нп Лукас Окампос
1 Испания вр Унай Симон
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
11 Испания нп Нико Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Уругвай Диего Мартин Алонсо
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Севилья1 : 1Атлетик Б
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Атлетик Б
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
03.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Севилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б1 : 2Севилья
03.01.2020 Испания - Примера 19-й тур Севилья1 : 1Атлетик Б
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Севилья2 : 0Атлетик Б
16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Севилья0 : 1Атлетик Б
23.12.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0Севилья
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 0 : 3Севилья
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Севилья0 : 3
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 2 : 1Севилья
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 0Севилья
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б1 : 0
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б2 : 0
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 1Атлетик Б
07.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 3Атлетик Б
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б4 : 0

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