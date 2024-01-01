Севилья - Атлетик 04 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
04 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 04 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Джибриль Соу
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|10
|пз
|Иван Ракитич
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|11
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
|Кике Санчес Флорес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0