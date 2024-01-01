Кристал Пэлас - Эвертон 04 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Шон Дайч
История личных встреч
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|08.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2