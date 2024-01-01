23:30 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Эвертон 04 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Англия Шон Дайч
История личных встреч
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас2 : 3Эвертон
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Кристал Пэлас4 : 0Эвертон
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас3 : 1Эвертон
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
26.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Кристал Пэлас1 : 2Эвертон
08.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
10.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас3 : 1
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас1 : 2
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур 3 : 0Эвертон
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 3
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Эвертон
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон1 : 1 6 : 7
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close