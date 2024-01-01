Ювентус - Салернитана 04 Января прямая трансляция
04 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Салернитана, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Паулу Соуза
|Филиппо Индзаги
История личных встреч
|07.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|0 : 3
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0