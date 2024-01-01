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Ювентус - Салернитана 04 Января прямая трансляция

04 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Ювентус
Салернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Салернитана, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Португалия Паулу Соуза
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
07.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Салернитана0 : 3Ювентус
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Ювентус2 : 2Салернитана
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус2 : 0Салернитана
30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур Салернитана0 : 2Ювентус
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Ювентус1 : 0
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 1 : 2Ювентус
15.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 1 : 1Ювентус
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус1 : 0
01.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 2Ювентус
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур 0 : 1Салернитана
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Салернитана2 : 2
18.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 4 : 1Салернитана
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Салернитана1 : 2
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 0Салернитана

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