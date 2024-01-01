Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 04 Января прямая трансляция

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Даже в таком неудачном сезоне Александр Овечкин умудряется устанавливать достижения и приближаться к великим рекордам.Если, конечно, собирается до конца карьеры в Америке набирать очки только за «Вашингтон» Овечкин — в ещё одной великой гонке сквозь историю НХЛ. Тут он точно должен обойти Гретцки 0'«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США.Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном Расклад по всем русским в Америке. Кучеров идёт на рекорд, Панарин — король Нью-Йорка 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.