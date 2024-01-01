Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 04 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
04 Января 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 04 Января 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Линди Рафф
История личных встреч
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
Текстовая трансляция
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