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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 04 Января прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
04 Января 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 04 Января 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Линди Рафф
История личных встреч
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6Вашингтон Кэпиталз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Вашингтон Кэпиталз
25.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6Вашингтон Кэпиталз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Вашингтон Кэпиталз
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 Б
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТ
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
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Даже в таком неудачном сезоне Александр Овечкин умудряется устанавливать достижения и приближаться к великим рекордам.Если, конечно, собирается до конца карьеры в Америке набирать очки только за «Вашингтон» Овечкин — в ещё одной великой гонке сквозь историю НХЛ. Тут он точно должен обойти Гретцки 0'«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США.Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном Расклад по всем русским в Америке. Кучеров идёт на рекорд, Панарин — король Нью-Йорка 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

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