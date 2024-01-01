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Анахайм Дакс - Торонто Мэйпл Лифс 04 Января прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
04 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 04 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0Анахайм Дакс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
27.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 БАнахайм Дакс
29.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
08.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4 ОТАнахайм Дакс
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 1Анахайм Дакс
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
06.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4Анахайм Дакс
02.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 7
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 2
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс

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