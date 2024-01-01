Анахайм Дакс - Торонто Мэйпл Лифс 04 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
04 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 04 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Шелдон Киф
История личных встреч
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|02.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4