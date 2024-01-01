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Германия U20 - Норвегия U20 04 Января прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 13:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Утешительный раунд
Германия U20
Норвегия U20

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Норвегия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U20
Норвегия U20
Главные тренеры
Германия Тобиас Абштрайтер
Финляндия Кристер Нюлунд
История личных встреч
05.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 3-й матч Германия U203 : 1Норвегия U20
03.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 2-й матч Норвегия U203 : 4Германия U20
02.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 1-й матч Германия U200 : 3Норвегия U20
04.01.2011 U20 ЧМ-2011 Утешительный раунд. 2-й тур Германия U201 : 3Норвегия U20
31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 6 : 3Германия U20
30.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Германия U202 : 6
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Германия U200 : 5
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4Германия U20
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 11 : 1Германия U20
30.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Норвегия U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Норвегия U204 : 8
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Норвегия U201 : 8
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 4 : 1Норвегия U20
05.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 3-й матч Германия U203 : 1Норвегия U20

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