Германия U20 - Норвегия U20 04 Января прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 13:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Утешительный раунд
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Норвегия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U20
Норвегия U20
Главные тренеры
|Тобиас Абштрайтер
|Кристер Нюлунд
История личных встреч
|05.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 3-й матч
|3 : 1
|03.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 2-й матч
|3 : 4
|02.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|04.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|Утешительный раунд. 2-й тур
|1 : 3
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 3
|30.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 6
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|30.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 8
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|05.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 3-й матч
|3 : 1