Швеция U20 - Чехия U20 04 Января прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 17:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Чехия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Чехия U20
Главные тренеры
|Магнус Хевелид
|Патрик Аугуста
История личных встреч
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|20.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|За 3-е место
|3 : 1
|26.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа B
|7 : 1
|02.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|1/4 финала
|5 : 0
|29.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 1
|31.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа A. 5-й тур
|5 : 2
|27.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа B. 1-й тур
|5 : 2
|26.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. 1-й тур
|1 : 4
|30.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа B. 4-й тур
|6 : 3
|02.01.2024
|U20 ЧМ-2024
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 5 Б
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|02.01.2024
|U20 ЧМ-2024
|1/4 финала
|2 : 3
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 4 Б
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
Текстовая трансляция
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