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Швеция U20 - Чехия U20 04 Января прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 17:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/2 финала
Швеция U20
Чехия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Чехия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U20
Чехия U20
Главные тренеры
Швеция Магнус Хевелид
Чехия Патрик Аугуста
История личных встреч
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала Чехия U202 : 1 ОТШвеция U20
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Швеция U203 : 2 ОТЧехия U20
20.08.2022 U20 ЧМ-2022 За 3-е место Швеция U203 : 1Чехия U20
26.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа B Швеция U207 : 1Чехия U20
02.01.2020 U20 ЧМ-2020 1/4 финала Швеция U205 : 0Чехия U20
29.12.2017 U20 ЧМ-2018 Группа B Швеция U203 : 1Чехия U20
31.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа A. 5-й тур Швеция U205 : 2Чехия U20
27.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа B. 1-й тур Швеция U205 : 2Чехия U20
26.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа A. 1-й тур Чехия U201 : 4Швеция U20
30.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа B. 4-й тур Швеция U206 : 3Чехия U20
02.01.2024 U20 ЧМ-2024 1/4 финала Швеция U203 : 2 ОТ
31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Швеция U204 : 5 Б
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2Швеция U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 5Швеция U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Швеция U206 : 0
02.01.2024 U20 ЧМ-2024 1/4 финала 2 : 3Чехия U20
31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Чехия U204 : 2
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Чехия U203 : 4 Б
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 1 : 8Чехия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Чехия U20
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