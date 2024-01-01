Швеция U20 - Чехия U20 04 Января прямая трансляция

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Сборная Канады не смогла выйти в полуфинал молодёжного чемпионата мира. В четвертьфинале чемпионы последних двух лет споткнулись о сборную Чехии, которую обыграли в матче за золото годом ранее.В местной прессе мало обструкций, зато много тревожных переживаний «Мы не будем доминирующей силой?» Реакция Канады на болезненный вылет сборной с МЧМ-2024 0'На молодёжном чемпионате мира — 2024 прошли четвертьфиналы. Подведём их итоги.Чехи на кураже попробуют выйти в финал второй год подряд США поиздевались над Латвией, остановит ли их первый топ-соперник? Все полуфиналы МЧМ-2024 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2024: Швеция U20 — Чехия U20. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.