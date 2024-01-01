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США U20 - Финляндия U20 04 Января прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/2 финала
США U20
Финляндия U20

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Финляндия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США U20
Финляндия U20
Главные тренеры
США Дэвид Карл
Финляндия Лаури Миккола
История личных встреч
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа B США U206 : 2Финляндия U20
05.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/2 финала США U204 : 3Финляндия U20
02.01.2020 U20 ЧМ-2020 1/4 финала США U200 : 1Финляндия U20
06.01.2019 U20 ЧМ-2019 Финал США U202 : 3Финляндия U20
01.01.2019 U20 ЧМ-2019 Группа B США U204 : 1Финляндия U20
01.01.2018 U20 ЧМ-2018 Группа A США U205 : 4Финляндия U20
26.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Финляндия U201 : 2 БСША U20
29.12.2011 U20 ЧМ-2012 Группа B. 2-й тур США U201 : 4Финляндия U20
27.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. 1-й тур Финляндия U202 : 3 ОТСША U20
03.01.2010 U20 ЧМ-2010 1/4 финала США U206 : 2Финляндия U20
02.01.2024 U20 ЧМ-2024 1/4 финала США U207 : 2
31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B США U2010 : 2
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 4 БСША U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 11США U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B США U204 : 1
02.01.2024 U20 ЧМ-2024 1/4 финала 3 : 4 ОТФинляндия U20
31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 4 : 5 БФинляндия U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 4Финляндия U20
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Финляндия U203 : 4
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Финляндия U202 : 5
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На молодёжном чемпионате мира — 2024 прошли четвертьфиналы. Подведём их итоги.Чехи на кураже попробуют выйти в финал второй год подряд США поиздевались над Латвией, остановит ли их первый топ-соперник? Все полуфиналы МЧМ-2024 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2024: США U20 — Финляндия U20. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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