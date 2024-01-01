США U20 - Финляндия U20 04 Января прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
04 Января 2024 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Финляндия U20, которое состоится 04 Января 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Финляндия U20
Главные тренеры
|Дэвид Карл
|Лаури Миккола
История личных встреч
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|05.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|1/2 финала
|4 : 3
|02.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|1/4 финала
|0 : 1
|06.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|Финал
|2 : 3
|01.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|Группа B
|4 : 1
|01.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|Группа A
|5 : 4
|26.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2 Б
|29.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа B. 2-й тур
|1 : 4
|27.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3 ОТ
|03.01.2010
|U20 ЧМ-2010
|1/4 финала
|6 : 2
|02.01.2024
|U20 ЧМ-2024
|1/4 финала
|7 : 2
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 4 Б
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|02.01.2024
|U20 ЧМ-2024
|1/4 финала
|3 : 4 ОТ
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 5 Б
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
Текстовая трансляция
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