Порту - Бенфика 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), 49 300 зрителей (98% при вместимости 50 399)
03 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Окончен
5 : 0
- 20'1:0Вендерсон Галено
- 44'2:0Вендерсон Галено
- 55'3:0Венделл
- 75'4:0Пепе
- 79'Нико Гонсалес
- 90'5:0Дэнни Намасо
0'
45'
90'
- 31'Морато
- 52'Николас Отаменди
- 61'Николас Отаменди
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 03 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
83'
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
83'
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
82'
|10
|нп
|Шику Консейсау
88'
|30
|нп
|Эванилсон
83'
|17
|пз
|Иван Хайме
82'
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
83'
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
83'
|19
|нп
|Дэнни Намасо
83'
|29
|нп
|Антонио Мартинес
88'
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
46'
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
46'
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
57'
|20
|пз
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Рафаэл Силва
63'
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
56'
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
46'
|61
|пз
|Флорентину Луиш
46'
|9
|нп
|Артур Кабрал
56'
|7
|пз
|Давид Нерес
57'
|44
|зщ
|Томаш Араужу
63'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|8
|пз
|Марко Груич
|70
|нп
|Гонсалу Боржеш
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|32
|пз
|Бенхамин Рольхейсер
|36
|нп
|Маркос Леонардо
|47
|нп
|Тиагу Говея
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии 2020
|Финал
|2 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|12.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|6 : 1
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|52
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Жил Висенте
|24
|27
|9
|Каза Пия
|24
|27
|10
|Фамаликан
|22
|26
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|23
|24
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|24
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18