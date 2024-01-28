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Порту - Бенфика 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), 49 300 зрителей (98% при вместимости 50 399)
03 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Порту
Окончен
5 : 0
Бенфика

  • 20'
    1:0
    Вендерсон Галено
  • 44'
    2:0
    Вендерсон Галено
  • 55'
    3:0
    Венделл
  • 75'
    4:0
    Пепе
  • 79'
    Нико Гонсалес
  • 90'
    5:0
    Дэнни Намасо
0'
45'
90'
  • 31'
    Морато
  • 52'
    Николас Отаменди
  • 61'
    Николас Отаменди
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 03 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
83'
3Португалиязщ Пепе
31Бразилиязщ Отавио
18Бразилиязщ Венделл
11Бразилиязщ Пепе
16ИспанияпзНико Гонсалес
83'
22АргентинапзАлан Варела
13БразилияпзВендерсон Галено
82'
10ПортугалиянпШику Консейсау
88'
30Бразилиянп Эванилсон
83'
17ИспанияпзИван Хайме
82'
15МексиказщХорхе Санчес
83'
6КанадапзСтефен Эуштакиу
83'
19АнглиянпДэнни Намасо
83'
29ИспаниянпАнтонио Мартинес
88'
1УкраинаврАнатолий Трубин
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
5Бразилиязщ Морато
46'
8НорвегияпзФредрик Эурснес
10ТурцияпзОркун Кёкчю
46'
87ПортугалияпзЖоау Невеш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
57'
20ПортугалияпзЖоау Мариу
27ПортугалияпзРафаэл Силва
63'
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
56'
3ИспаниязщАльваро Фернандес
46'
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
46'
9БразилиянпАртур Кабрал
56'
7БразилияпзДавид Нерес
57'
44ПортугалиязщТомаш Араужу
63'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
2ПортугалиязщФабиу Кардозу
8СербияпзМарко Груич
70ПортугалиянпГонсалу Боржеш
24ПортугалияврСамуэл Суареш
32АргентинапзБенхамин Рольхейсер
36БразилиянпМаркос Леонардо
47ПортугалиянпТиагу Говея
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
29.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Бенфика1 : 0Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
31.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Бенфика
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 1Порту
16.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 1Бенфика
23.12.2020 Суперкубок Португалии 2020 Финал Порту2 : 0Бенфика
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 2Порту
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 1 : 1Порту
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 0
12.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 3 : 2Порту
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Бенфика
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика4 : 0
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 0 : 0Бенфика
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Бенфика6 : 1
15.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Бенфика2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2452
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2449
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2439
7 Арока2434
8 Жил Висенте2427
9 Каза Пия2427
10 Фамаликан2226
11 Фаренсе2426
12 Боавишта2324
13 Риу Аве2423
14 Портимоненсе2423
15 Эшторил2422
16 Эштрела2422
17
Зона вылета
Шавиш2418
18
Зона вылета
Визела2418

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