Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), 18 145 зрителей (96% при вместимости 18 867)
03 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Окончен
5 : 1
- 07:561:1Филлип Дано
- 14:492:1Алекс Лаферрье
- 32:223:1Филлип Дано
- 32:574:1Кевин Фиала
- 57:475:1Филлип Дано
0'
20'
40'
60'
- 00:150:1Тимо Майер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 03 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|31
|вр
|Давид Риттих
|39
|вр
|Кэм Тальбо
60:00
|92
|зщ
|Брандт Кларк
08:36
|8
|зщ
|Дрю Даути
23:17
|43
|зщ
|Якоб Муврар
13:12
|3
|зщ
|Мэтт Рой
21:35
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
22:40
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
15:14
|53
|зщ
|Джордан Спенс
12:40
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
13:03
|61
|нп
|Тревор Льюис
13:31
|46
|нп
|Блейк Лизотт
10:15
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
14:49
|28
|нп
|Джарет Андерсон-Долан
11:41
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
21:56
|11
|нп
|Анже Копитар
21:42
|38
|нп
|Алекс Тюркотт
12:26
|12
|нп
|Тревор Мур
18:29
|24
|нп
|Филлип Дано
19:22
|22
|нп
|Кевин Фиала
19:52
|50
|вр
|Нико Доус
32:57
|40
|вр
|Акира Шмид
23:18
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
15:26
|17
|зщ
|Шимон Немец
16:18
|6
|зщ
|Джон Марино
19:54
|88
|зщ
|Кевин Баль
19:50
|24
|зщ
|Колин Миллер
18:10
|43
|зщ
|Люк Хьюз
23:07
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
03:10
|28
|нп
|Тимо Майер
18:29
|13
|нп
|Нико Хишир
21:51
|63
|нп
|Йеспер Братт
20:54
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
19:14
|86
|нп
|Джек Хьюз
23:35
|18
|нп
|Ондржей Палат
15:10
|91
|нп
|Доусон Мерсер
14:42
|56
|нп
|Эрик Хаула
15:59
|42
|нп
|Кёртис Лазар
10:53
|10
|нп
|Александер Хольц
10:38
|92
|нп
|Томаш Носек
10:17
Главные тренеры
|Джим Хиллер (и.о.)
|Линди Рафф
История личных встреч
|16.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|61
|86
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|84
|3
|Бостон Брюинз
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|78
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|62
|71
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|58
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|61
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|50
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|62
|83
|2
|Даллас Старз
|63
|83
|3
|Виннипег Джетс
|59
|81
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|74
|6
|Вегас Голден Найтс
|61
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Калгари Флэймз
|60
|65
|10
|Сент-Луис Блюз
|60
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|12
|Миннесота Уайлд
|61
|62
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|60
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|59
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35