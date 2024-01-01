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Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), 18 145 зрителей (96% при вместимости 18 867)
03 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Лос-Анджелес Кингз
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз

  • 07:56
    1:1
    Филлип Дано
  • 14:49
    2:1
    Алекс Лаферрье
  • 32:22
    3:1
    Филлип Дано
  • 32:57
    4:1
    Кевин Фиала
  • 57:47
    5:1
    Филлип Дано
0'
20'
40'
60'
  • 00:15
    0:1
    Тимо Майер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 03 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
31ЧехияврДавид Риттих
39КанадаврКэм Тальбо
60:00
92КанадазщБрандт Кларк
08:36
8КанадазщДрю Даути
23:17
43ШвециязщЯкоб Муврар
13:12
3СШАзщМэтт Рой
21:35
84РоссиязщВладислав Гавриков
22:40
5ШвециязщАндреас Энглунд
15:14
53КанадазщДжордан Спенс
12:40
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
13:03
61СШАнпТревор Льюис
13:31
46СШАнпБлейк Лизотт
10:15
78СШАнпАлекс Лаферрье
14:49
28КанаданпДжарет Андерсон-Долан
11:41
55КанаданпКуинтон Байфилд
21:56
11СловениянпАнже Копитар
21:42
38СШАнпАлекс Тюркотт
12:26
12СШАнпТревор Мур
18:29
24КанаданпФиллип Дано
19:22
22ШвейцариянпКевин Фиала
19:52
50КанадаврНико Доус
32:57
40ШвейцарияврАкира Шмид
23:18
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
15:26
17СловакиязщШимон Немец
16:18
6СШАзщДжон Марино
19:54
88КанадазщКевин Баль
19:50
24КанадазщКолин Миллер
18:10
43СШАзщЛюк Хьюз
23:07
23КанадазщКёртис Макдермид
03:10
28ШвейцариянпТимо Майер
18:29
13ШвейцариянпНико Хишир
21:51
63ШвециянпЙеспер Братт
20:54
73КанаданпТайлер Тоффоли
19:14
86СШАнпДжек Хьюз
23:35
18ЧехиянпОндржей Палат
15:10
91КанаданпДоусон Мерсер
14:42
56ФинляндиянпЭрик Хаула
15:59
42КанаданпКёртис Лазар
10:53
10ШвециянпАлександер Хольц
10:38
92ЧехиянпТомаш Носек
10:17
Главные тренеры
КанадаДжим Хиллер (и.о.)
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Лос-Анджелес Кингз
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
24.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Лос-Анджелес Кингз
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1 ОТНью-Джерси Дэвилз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Лос-Анджелес Кингз
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Лос-Анджелес Кингз
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 Б
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6186
2 Нью-Йорк Рейнджерс6184
3 Бостон Брюинз6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6078
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6271
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5862
13 Баффало Сэйбрз6162
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6050
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6283
2 Даллас Старз6383
3 Виннипег Джетс5981
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5874
6 Вегас Голден Найтс6173
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Калгари Флэймз6065
10 Сент-Луис Блюз6065
11 Сиэтл Кракен6063
12 Миннесота Уайлд6162
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6047
15 Сан-Хосе Шаркс5936
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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