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Шеффилд Юнайтед - Арсенал 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Шеффилд Юнайтед
1-й тайм, 40'
0 : 5
Арсенал

  • 29'
    Джейден Богл
0'
45'
90'
  • 5'
    0:1
    Мартин Эдегор
  • 13'
    0:2
    Джейден Богл
  • 15'
    0:3
    Габриэл Мартинелли
  • 25'
    0:4
    Кай Хаверц
  • 39'
    0:5
    Деклан Райс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Арсенал
Лондон
13ХорватияврИво Грбич
15Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
5СШАзщОстон Трасти
19АнглиязщДжек Робинсон
20АнглиязщДжейден Богл
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
17'
21БразилияпзВини Соуза
8НидерландыпзГуставо Хамер
28АнглияпзДжеймс Макэйти
22АнглияпзТом Дэвис
9ШотландиянпОливер Макбарни
23АнглияпзБен Осборн
17'
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
15ПольшазщЯкуб Кивёр
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглияпзБукайо Сака
20Италияпз Жоржиньо
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Запасные
18АнглияврУэс Фодеринхэм
2ГрециязщДжордж Бэлдок
27АлжирзщЯссер Ларуси
35АнглияпзАндре Брукс
24АнглияпзОливер Арбластер
42АнглияпзСиди Пек
32ДаниянпУильям Осула
11ЧилинпБен Бреретон
1АнглияврАарон Рамсдейл
17ПортугалиязщСедрик Суареш
21ПортугалияпзФабиу Виейра
5ГанапзТомас Парти
10АнглияпзЭмиль Смит-Роу
24АнглиянпРейсс Нелсон
19БельгиянпЛеандро Троссард
9БразилиянпГабриэл Жезус
14АнглиянпЭдди Нкетиа
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал5 : 0Шеффилд Юнайтед
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3Арсенал
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал2 : 1Шеффилд Юнайтед
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Шеффилд Юнайтед1 : 2Арсенал
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал1 : 1Шеффилд Юнайтед
21.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
30.12.2006 Англия - Премьер-лига 21-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
23.09.2006 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 0Шеффилд Юнайтед
25.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 5
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Шеффилд Юнайтед
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 5
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Шеффилд Юнайтед
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Арсенал
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 0 : 5Арсенал
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 0 : 6Арсенал
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал3 : 1
Текстовая трансляция
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39'
Эдегор открылся под навес от угла поля на радиус штрафной, откуда пробил с левой, но мяч попал в выставленную ногу защитника «Шеффилда»!
35'
Ушла затяжная атака «канониров» на правый фланг, где Эдегор не смог заработать угловой.
33'
Справились хозяева с прострелом в штрафную, но гости первыми оказались на подборе, оставшись с контролем мяча на чужой половине.
31'
Попробовал «Шеффилд» провести позиционную атаку, но потерял мяч в простой ситуации.
29'
 
Джейден Богл
Богл за грубый подкат удостоился первой жёлтой карточки в матче. Эдегору досталось по ногам в этом эпизоде.
28'
Не останавливается «Арсенал» на достигнутом. Пошли заходы гостей на пятый гол.
27'
Хамер оказался на острие атаки «клинков», но удар, с которым справился Райя, пошёл из положения «вне игры»!
25'
Стандарт помог хозяевам доставить мяч в штрафную соперника, но никакого интересного продолжения не последовало.
21'
«Шеффилд» вынужден всё ниже садиться в оборону. Хаверц подстроился под отскок в центр штрафной и пробил с разворота — прямо во вратаря!
19'
Не меняется рисунок на поле. «Арсенал» и не думает расставаться с мячом.
17'
 
Бен Осборн
И уже замена в составе «Шеффилда». Осборн вошёл в игру.
15'
«Арсенал» продолжает уверенно контролировать мяч. «Шеффилд» пока полностью оправдывает статус аутсайдера.
11'
Мартинелли сделал передачу в центр штрафной, но Сака не решился на удар в касание и упёрся в защитника.
9'
Через короткий пас гости разыграли угловой, далее Эдегор у линии штрафной дважды качнул защитника и пробил с левой — выше дальней девятки!
7'
«Арсенал» продолжает активно играть на чужой половине. У «Шеффилда» пока не держится мяч.
5'
«Арсенал» с первых минут обозначает игровое преимущество. Хаверц едва не замкнул дальнюю штангу после прострела вдоль вратарской!
2'
И сразу же момент у ворот «Шеффилда»! Сака воспользовался удачным отскоком на угол вратарской и пробил с полулёта — в перекладину! А далее Мартинелли добивал с центра штрафной, но тут уже защитник «клинков» заблокировал мяч у линии ворот!
1'
Стартовый свисток прозвучал! Поехали!
0'
«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в 25-м туре АПЛ. В этой игре «канониры» установили новый клубный рекорд.История случилась в матче с «Бёрнли»Истории «Арсенал» установил клубный рекорд по голам со стандартов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2658
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2613

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