Шеффилд Юнайтед - Арсенал 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
1-й тайм, 40'
0 : 5
- 29'Джейден Богл
0'
45'
90'
- 5'0:1Мартин Эдегор
- 13'0:2Джейден Богл
- 15'0:3Габриэл Мартинелли
- 25'0:4Кай Хаверц
- 39'0:5Деклан Райс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Арсенал
Лондон
|13
|вр
|Иво Грбич
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|16
|пз
|Оливер Норвуд
17'
|21
|пз
|Вини Соуза
|8
|пз
|Густаво Хамер
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|22
|пз
|Том Дэвис
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|23
|пз
|Бен Осборн
17'
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|20
|пз
|Жоржиньо
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Запасные
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|27
|зщ
|Яссер Ларуси
|35
|пз
|Андре Брукс
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|42
|пз
|Сиди Пек
|32
|нп
|Уильям Осула
|11
|нп
|Бен Бреретон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|17
|зщ
|Седрик Суареш
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|5
|пз
|Томас Парти
|10
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|19
|нп
|Леандро Троссард
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Микель Артета
История личных встреч
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|30.12.2006
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|23.09.2006
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 5
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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39'
Эдегор открылся под навес от угла поля на радиус штрафной, откуда пробил с левой, но мяч попал в выставленную ногу защитника «Шеффилда»!
35'
Ушла затяжная атака «канониров» на правый фланг, где Эдегор не смог заработать угловой.
33'
Справились хозяева с прострелом в штрафную, но гости первыми оказались на подборе, оставшись с контролем мяча на чужой половине.
31'
Попробовал «Шеффилд» провести позиционную атаку, но потерял мяч в простой ситуации.
29'
Джейден Богл
Богл за грубый подкат удостоился первой жёлтой карточки в матче. Эдегору досталось по ногам в этом эпизоде.
28'
Не останавливается «Арсенал» на достигнутом. Пошли заходы гостей на пятый гол.
27'
Хамер оказался на острие атаки «клинков», но удар, с которым справился Райя, пошёл из положения «вне игры»!
25'
Стандарт помог хозяевам доставить мяч в штрафную соперника, но никакого интересного продолжения не последовало.
21'
«Шеффилд» вынужден всё ниже садиться в оборону. Хаверц подстроился под отскок в центр штрафной и пробил с разворота — прямо во вратаря!
19'
Не меняется рисунок на поле. «Арсенал» и не думает расставаться с мячом.
17'
Бен Осборн
И уже замена в составе «Шеффилда». Осборн вошёл в игру.
15'
«Арсенал» продолжает уверенно контролировать мяч. «Шеффилд» пока полностью оправдывает статус аутсайдера.
11'
Мартинелли сделал передачу в центр штрафной, но Сака не решился на удар в касание и упёрся в защитника.
9'
Через короткий пас гости разыграли угловой, далее Эдегор у линии штрафной дважды качнул защитника и пробил с левой — выше дальней девятки!
7'
«Арсенал» продолжает активно играть на чужой половине. У «Шеффилда» пока не держится мяч.
5'
«Арсенал» с первых минут обозначает игровое преимущество. Хаверц едва не замкнул дальнюю штангу после прострела вдоль вратарской!
2'
И сразу же момент у ворот «Шеффилда»! Сака воспользовался удачным отскоком на угол вратарской и пробил с полулёта — в перекладину! А далее Мартинелли добивал с центра штрафной, но тут уже защитник «клинков» заблокировал мяч у линии ворот!
1'
Стартовый свисток прозвучал! Поехали!
0'
«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в 25-м туре АПЛ. В этой игре «канониры» установили новый клубный рекорд.История случилась в матче с «Бёрнли»Истории «Арсенал» установил клубный рекорд по голам со стандартов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|58
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|26
|13