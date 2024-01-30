Шеффилд Юнайтед - Арсенал 04 Марта прямая трансляция

Текстовая трансляция

39' Эдегор открылся под навес от угла поля на радиус штрафной, откуда пробил с левой, но мяч попал в выставленную ногу защитника «Шеффилда»!

35' Ушла затяжная атака «канониров» на правый фланг, где Эдегор не смог заработать угловой.

33' Справились хозяева с прострелом в штрафную, но гости первыми оказались на подборе, оставшись с контролем мяча на чужой половине.

31' Попробовал «Шеффилд» провести позиционную атаку, но потерял мяч в простой ситуации.

29' Джейден Богл Богл за грубый подкат удостоился первой жёлтой карточки в матче. Эдегору досталось по ногам в этом эпизоде.

28' Не останавливается «Арсенал» на достигнутом. Пошли заходы гостей на пятый гол.

27' Хамер оказался на острие атаки «клинков», но удар, с которым справился Райя, пошёл из положения «вне игры»!

25' Стандарт помог хозяевам доставить мяч в штрафную соперника, но никакого интересного продолжения не последовало.

21' «Шеффилд» вынужден всё ниже садиться в оборону. Хаверц подстроился под отскок в центр штрафной и пробил с разворота — прямо во вратаря!

19' Не меняется рисунок на поле. «Арсенал» и не думает расставаться с мячом.

17' Бен Осборн И уже замена в составе «Шеффилда». Осборн вошёл в игру.

15' «Арсенал» продолжает уверенно контролировать мяч. «Шеффилд» пока полностью оправдывает статус аутсайдера.

11' Мартинелли сделал передачу в центр штрафной, но Сака не решился на удар в касание и упёрся в защитника.

9' Через короткий пас гости разыграли угловой, далее Эдегор у линии штрафной дважды качнул защитника и пробил с левой — выше дальней девятки!

7' «Арсенал» продолжает активно играть на чужой половине. У «Шеффилда» пока не держится мяч.

5' «Арсенал» с первых минут обозначает игровое преимущество. Хаверц едва не замкнул дальнюю штангу после прострела вдоль вратарской!

2' И сразу же момент у ворот «Шеффилда»! Сака воспользовался удачным отскоком на угол вратарской и пробил с полулёта — в перекладину! А далее Мартинелли добивал с центра штрафной, но тут уже защитник «клинков» заблокировал мяч у линии ворот!

1' Стартовый свисток прозвучал! Поехали!