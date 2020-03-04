Осасуна - Алавес 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
1-й тайм, 41'
0 : 0
- 16'Лукас Торро
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|11
|нп
|Энрике Барха
15'
|16
|нп
|Мой Гомес
15'
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
24'
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
24'
Запасные
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|31
|вр
|Пабло Валенсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|34
|пз
|Икер Муньос
|20
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
|23
|нп
|Рауль
|44
|Inigo Arguibide
|43
|Max Svensson
|31
|вр
|Хесус Овоно
|41
|вр
|Гайска Гарсия
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Янис Хаджи
|39
|пз
|Энеко Ортис
|15
|нп
|Кике
|17
|нп
|Ксебер Алькаин
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|22
|нп
|Карлос Висенте
|29
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|4 : 2
|05.04.2017
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Хетафе
|27
|35
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|26
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9