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Осасуна - Алавес 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Осасуна
1-й тайм, 41'
0 : 0
Алавес

  • 16'
    Лукас Торро
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Осасуна
    Памплона
    Алавес
    Витория
    1ИспанияврСерхио Эррера
    12ИспаниязщХесус Аресо
    5ИспаниязщДавид Гарсия
    28ИспаниязщХорхе Эррандо
    22КолумбиязщХоан Мохика
    7ИспанияпзХон Монкайола
    10ИспанияпзАймар Орос
    6ИспанияпзЛукас Торро
    14ИспаниянпРубен Гарсия
    17ХорватиянпАнте Будимир
    11ИспаниянпЭнрике Барха
    15'
    16ИспаниянпМой Гомес
    15'
    1ИспанияврАнтонио Сивера
    2ИспаниязщАндони Горосабель
    5МароккозщАбделькадир Абкар
    24'
    16ИспаниязщРафа Марин
    27ИспаниязщХавьер Лопес
    7ИспаниязщАлекс Сола
    6ИспанияпзАндер Гевара
    18ИспанияпзХон Альдалур
    23УругвайпзКарлос Бенавидес
    32ИспаниянпСаму Омородион
    11ИспаниянпЛуис Риоха
    14АргентиназщНауэль Тенаглия
    24'
    Запасные
    13ИспанияврАйтор Фернандес
    31ИспанияврПабло Валенсия
    3ИспаниязщХуан Крус
    4ИспаниязщУнай Гарсия
    24ИспаниязщАлехандро Катена
    19ИспанияпзПабло Ибаньес
    34ИспанияпзИкер Муньос
    20ИспаниянпХосе Мануэль Арнаис
    23Испаниянп Рауль
    44ИспанияInigo Arguibide
    43ИспанияMax Svensson
    31Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
    41ИспанияврГайска Гарсия
    8ИспанияпзАнтонио Бланко
    10РумынияпзЯнис Хаджи
    39ИспанияпзЭнеко Ортис
    15Испаниянп Кике
    17ИспаниянпКсебер Алькаин
    20АргентинанпДжулиано Симеоне
    21АлжирнпАбдеррахман Реббах
    22ИспаниянпКарлос Висенте
    29АргентинанпХоакин Паничелли
    Главные тренеры
    ИспанияХагоба Аррасате
    ИспанияЛуис Гарсия Пласа
    История личных встреч
    01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Алавес0 : 2Осасуна
    10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Осасуна1 : 0Алавес
    18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Алавес0 : 2Осасуна
    27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Алавес0 : 1Осасуна
    31.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Осасуна1 : 1Алавес
    24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Алавес0 : 1Осасуна
    03.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Осасуна4 : 2Алавес
    05.04.2017 Испания - Примера 30-й тур Алавес0 : 1Осасуна
    05.11.2016 Испания - Примера 11-й тур Осасуна0 : 1Алавес
    13.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Осасуна3 : 1Алавес
    25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 1 : 1Осасуна
    17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Осасуна2 : 0
    10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур 0 : 1Осасуна
    04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 3
    31.01.2024 Испания - Примера 20-й тур 1 : 0Осасуна
    24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Алавес1 : 1
    18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 0 : 0Алавес
    10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Алавес1 : 1
    03.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Алавес1 : 3
    26.01.2024 Испания - Примера 22-й тур 0 : 3Алавес
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Реал Мадрид2766
    2
    Лига чемпионов
    		Жирона2759
    3
    Лига чемпионов
    		Барселона2758
    4
    Лига чемпионов
    		Атлетико М2755
    5
    Лига Европы
    		Атлетик Б2750
    6
    Квалификация Лиги конференций
    		Бетис2742
    7 Реал Сосьедад2740
    8 Лас-Пальмас2737
    9 Валенсия2637
    10 Хетафе2735
    11 Осасуна2633
    12 Вильярреал2732
    13 Алавес2629
    14 Мальорка2727
    15 Севилья2727
    16 Райо Вальекано2726
    17 Сельта2724
    18
    Зона вылета
    		Кадис2719
    19
    Зона вылета
    		Гранада2614
    20
    Зона вылета
    		Альмерия279

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