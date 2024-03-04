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Интер - Дженоа 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Интер М
Перерыв
2 : 0
Дженоа

  • 22'
    Дензел Думфрис
  • 30'
    1:0
    Кристьян Аслани
  • 38'
    2:0
    Алексис Санчес
0'
45'
90'
  • 20'
    Мортен Френнруп
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 04 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
21АлбанияпзКристьян Аслани
22АрменияпзГенрих Мхитарян
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
70ЧилинпАлексис Санчес
1ИспанияврХосеп Риера
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпМатео Ретеги
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
Запасные
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
77ИталияврЭмиль Аудеро
15ИталиязщФранческо Ачерби
17КанадазщТейджон Бьюкенен
31ГерманиязщЯнн Биссекк
36ИталиязщМаттео Дармиан
14НидерландыпзДави Классен
16ИталияпзДавиде Фраттези
41НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
8АвстриянпМарко Арнаутович
9ФранциянпМаркус Тюрам
50СербиянпАлександар Станкович
16ИталияврНикола Леали
39ИталияврДаниэле Соммарива
14ИталиязщАлессандро Вольякко
23ИталиязщДжорджио Читтадини
90АнглияпзДжед Спенс
2НорвегияпзМортен Торсбю
5НорвегияпзЭмиль Бохинен
8НидерландыпзКевин Стротман
17УкраинапзРуслан Малиновский
9ПортугалиянпВитор Оливейра
18ГананпКалеб Экубан
53ИталияTommaso Pittino
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1Интер М
25.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа0 : 0Интер М
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Дженоа
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Интер М3 : 0Дженоа
24.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Дженоа0 : 2Интер М
25.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа0 : 3Интер М
21.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Дженоа
03.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа0 : 4Интер М
03.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Интер М5 : 0Дженоа
17.02.2018 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 0Интер М
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 0 : 4Интер М
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М1 : 0
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Интер М4 : 0
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 2 : 4Интер М
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Дженоа2 : 0
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 1Дженоа
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа1 : 4
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур 0 : 0Дженоа
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2669
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2633
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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