Интер - Дженоа 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Перерыв
2 : 0
- 22'Дензел Думфрис
- 30'1:0Кристьян Аслани
- 38'2:0Алексис Санчес
0'
45'
90'
- 20'Мортен Френнруп
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 04 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|70
|нп
|Алексис Санчес
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Запасные
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|77
|вр
|Эмиль Аудеро
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|14
|пз
|Дави Классен
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|41
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|50
|нп
|Александар Станкович
|16
|вр
|Никола Леали
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|23
|зщ
|Джорджио Читтадини
|90
|пз
|Джед Спенс
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|5
|пз
|Эмиль Бохинен
|8
|пз
|Кевин Стротман
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|9
|нп
|Витор Оливейра
|18
|нп
|Калеб Экубан
|53
|Tommaso Pittino
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 4
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 0
|17.02.2018
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 4
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|69
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|26
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14