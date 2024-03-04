Химки - Тюмень 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
04 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Окончен
3 : 0
- 37'1:0Хетаг Хосонов
- 65'Данил Степанов
- 71'Роман Юзепчук
- 72'2:0Аршак Корян
- 88'3:0Равиль Нетфуллин
0'
45'
90'
- 14'Игорь Дружинин
- 55'Александр Коротаев
- 58'Илья Порохов
- 74'Евгений Болотов
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Тюмень, которое состоится 04 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Тюмень
Тюмень
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|4
|зщ
|Олег Исаенко
|5
|зщ
|Данил Степанов
70'
|13
|зщ
|Сергей Терехов
|23
|зщ
|Захар Волков
|67
|зщ
|Сергей Варатынов
|17
|пз
|Илья Берковский
59'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
|97
|пз
|Бутта Магомедов
59'
|9
|нп
|Александр Руденко
70'
|10
|пз
|Самину Абдуллахи
59'
|77
|пз
|Роман Юзепчук
59'83'
|31
|пз
|Тимур Касимов
70'
|11
|нп
|Аршак Корян
70'
|27
|зщ
|Юрий Журавлёв
83'
|44
|вр
|Егор Любаков
|13
|зщ
|Михаил Петров
|72
|зщ
|Александр Бем
|45
|зщ
|Илья Москаленчик
|77
|пз
|Игорь Дружинин
|57
|пз
|Евгений Болотов
|24
|пз
|Александр Коротаев
86'
|19
|пз
|Руслан Байтуков
|11
|нп
|Илья Порохов
|10
|нп
|Евгений Татаринов
59'
|17
|нп
|Виталий Шитов
86'
|9
|нп
|Иван Маркелов
59'
|7
|пз
|Павел Шадрин
86'
|81
|нп
|Кирилл Никишин
86'
Запасные
|96
|вр
|Игорь Обухов
|2
|зщ
|Петар Голубович
|22
|зщ
|Лев Скворцов
|32
|пз
|Артём Кулишев
|19
|нп
|Алексей Ларин
|8
|нп
|Кирилл Панченко
|1
|вр
|Андрей Савин
|27
|зщ
|Кирилл Мырзаков
|51
|зщ
|Антон Синяк
|34
|пз
|Никита Балахонцев
|70
|пз
|Андрей Марьянов
|69
|пз
|Руслан Хайлоев
|97
|пз
|Никита Касаткин
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 0
|20.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|02.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|2 : 2
|01.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 1
|02.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 2
|27.08.2015
|Кубок России
|1/32 финала
|3 : 0
|25.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 2
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|21
|39
| 2
Повышение
|Арсенал
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|21
|37
| 4
Плей-офф за повышение
|Тюмень
|21
|35
|5
|Акрон
|21
|35
|6
|Алания
|21
|32
|7
|Родина
|21
|31
|8
|Енисей
|21
|27
|9
|Торпедо М
|21
|27
|10
|Шинник
|21
|27
|11
|Нефтехимик
|21
|27
|12
|КАМАЗ
|21
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|21
|25
|14
|Ленинградец
|21
|24
|15
|Сокол
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Кубань
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|21
|18