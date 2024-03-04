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Химки - Тюмень 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
04 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Химки
Окончен
3 : 0
Тюмень

  • 37'
    1:0
    Хетаг Хосонов
  • 65'
    Данил Степанов
  • 71'
    Роман Юзепчук
  • 72'
    2:0
    Аршак Корян
  • 88'
    3:0
    Равиль Нетфуллин
0'
45'
90'
  • 14'
    Игорь Дружинин
  • 55'
    Александр Коротаев
  • 58'
    Илья Порохов
  • 74'
    Евгений Болотов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Тюмень, которое состоится 04 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Тюмень
Тюмень
1РоссияврАнтон Митрюшкин
4РоссиязщОлег Исаенко
5РоссиязщДанил Степанов
70'
13РоссиязщСергей Терехов
23БеларусьзщЗахар Волков
67РоссиязщСергей Варатынов
17РоссияпзИлья Берковский
59'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
80РоссияпзХетаг Хосонов
97РоссияпзБутта Магомедов
59'
9РоссиянпАлександр Руденко
70'
10НигерияпзСамину Абдуллахи
59'
77БеларусьпзРоман Юзепчук
59'83'
31РоссияпзТимур Касимов
70'
11АрмениянпАршак Корян
70'
27РоссиязщЮрий Журавлёв
83'
44РоссияврЕгор Любаков
13РоссиязщМихаил Петров
72РоссиязщАлександр Бем
45БеларусьзщИлья Москаленчик
77РоссияпзИгорь Дружинин
57РоссияпзЕвгений Болотов
24РоссияпзАлександр Коротаев
86'
19РоссияпзРуслан Байтуков
11РоссиянпИлья Порохов
10РоссиянпЕвгений Татаринов
59'
17РоссиянпВиталий Шитов
86'
9РоссиянпИван Маркелов
59'
7РоссияпзПавел Шадрин
86'
81РоссиянпКирилл Никишин
86'
Запасные
96РоссияврИгорь Обухов
2СербиязщПетар Голубович
22КазахстанзщЛев Скворцов
32РоссияпзАртём Кулишев
19РоссиянпАлексей Ларин
8РоссиянпКирилл Панченко
1РоссияврАндрей Савин
27РоссиязщКирилл Мырзаков
51РоссиязщАнтон Синяк
34РоссияпзНикита Балахонцев
70РоссияпзАндрей Марьянов
69ТаджикистанпзРуслан Хайлоев
97РоссияпзНикита Касаткин
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1Химки
04.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Тюмень0 : 0Химки
20.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Химки2 : 1Тюмень
24.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Химки1 : 0Тюмень
02.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Тюмень2 : 2Химки
01.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Тюмень1 : 1Химки
02.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Химки3 : 2Тюмень
27.08.2015 Кубок России 1/32 финала Химки3 : 0Тюмень
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Химки
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Химки
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Химки0 : 0
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 4Химки
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Химки2 : 2
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Тюмень
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Тюмень
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 3 : 1Тюмень
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Тюмень3 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Тюмень2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2139
2
Повышение
Арсенал2138
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
4
Плей-офф за повышение
Тюмень2135
5 Акрон2135
6 Алания2132
7 Родина2131
8 Енисей2127
9 Торпедо М2127
10 Шинник2127
11 Нефтехимик2127
12 КАМАЗ2126
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2120
18
Зона вылета
Черноморец2118

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