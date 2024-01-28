Фамаликан - Боавишта 04 Марта прямая трансляция
04 Марта 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия);
1-й тайм, 25'
1 : 0
- 16'1:0Florian Danho
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Боавишта, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Боавишта
Порту
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|15
|зщ
|Риччели
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|21
|нп
|Florian Danho
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Чидози Авазим
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|70
|пз
|Бруно Оньемаечи
|18
|пз
|Илия Вукотич
|24
|пз
|Себастьян Перес
|7
|нп
|Салвадор Агра
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|9
|нп
|Роберт Боженик
Запасные
|1
|вр
|Иван Злобин
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|6
|пз
|Том Лаку
|11
|пз
|Oscar Aranda
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|9
|нп
|Энрике Араужу
|10
|нп
|Шикинью
|95
|нп
|Theo Fonseca
|80
|Joao Neto
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|6
|пз
|Ibrahima
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|13
|пз
|Masaki Watai
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|42
|пз
|Гайюс Макута
|11
|нп
|Луиш Сантуш
|59
|нп
|Мартим Мигель Карнейру Тавареш
|76
|Tome de Castro Sousa
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 5
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|28.01.2024
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2024
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|05.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|52
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Жил Висенте
|24
|27
|9
|Каза Пия
|24
|27
|10
|Фамаликан
|22
|26
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|23
|24
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|24
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18