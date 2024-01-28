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Фамаликан - Боавишта 04 Марта прямая трансляция

04 Марта 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия);
Фамаликан
1-й тайм, 25'
1 : 0
Боавишта

  • 16'
    1:0
    Florian Danho
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Боавишта, которое состоится 04 Марта 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Фамаликан
    Вила-Нова-ди-Фамаликан
    Боавишта
    Порту
    31БразилияврЛуис Жуниор
    22БразилиязщNathan Santos
    16НидерландызщЮстин де Хас
    4АлбаниязщЭнеа Михай
    74ПортугалиязщФрансишку Моура
    15Бразилиязщ Риччели
    12БразилияпзГуставо Ассунсао
    8СербияпзМирко Топич
    20ПортугалияпзGustavo Sa
    77БразилиянпMarcos Vinicios Lopes Moura
    21ФранциянпFlorian Danho
    99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
    23ФранциязщВенсан Сассо
    26УругвайзщРодриго Абаскаль
    5НигериязщЧидози Авазим
    79ПортугалиязщПедру Мальейро
    70НигерияпзБруно Оньемаечи
    18ЧерногорияпзИлия Вукотич
    24КолумбияпзСебастьян Перес
    7ПортугалиянпСалвадор Агра
    8ПортугалиянпБруну Луренсу
    9СловакиянпРоберт Боженик
    Запасные
    1РоссияврИван Злобин
    32ИспаниязщМартин Агиррегабирия
    6ФранцияпзТом Лаку
    11ИспанияпзOscar Aranda
    18ФинляндияпзОтсо Лииматта
    9ПортугалиянпЭнрике Араужу
    10Португалиянп Шикинью
    95ПортугалиянпTheo Fonseca
    80БразилияJoao Neto
    20ПортугалиязщФилипе Феррейра
    6Гвинеяпз Ibrahima
    10ПортугалияпзМигел Рейзинью
    13ЯпонияпзMasaki Watai
    16ПортугалияпзЖоэл да Силва
    42КонгопзГайюс Макута
    11ПортугалиянпЛуиш Сантуш
    59ПортугалиянпМартим Мигель Карнейру Тавареш
    76ПортугалияTome de Castro Sousa
    Главные тренеры
    ПортугалияЖоау Педру Соуза
    История личных встреч
    30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2Фамаликан
    19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2Фамаликан
    02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан4 : 0Боавишта
    02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан1 : 2Боавишта
    06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта2 : 5Фамаликан
    06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Боавишта3 : 0Фамаликан
    25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
    18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
    11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Боавишта0 : 1Фамаликан
    23.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 2Фамаликан
    16.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1
    10.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 1 : 1Фамаликан
    28.01.2024 Португалия - Примейра 19-й тур 1 : 0Фамаликан
    18.01.2024 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 2
    26.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта0 : 4
    17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 2 : 1Боавишта
    10.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур Боавишта2 : 1
    05.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур 0 : 0Боавишта
    28.01.2024 Португалия - Примейра 19-й тур Боавишта1 : 4
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Спортинг2359
    2
    Квалификация Лиги чемпионов
    		Бенфика2458
    3
    Квалификация Лиги Европы
    		Порту2452
    4
    Квалификация Лиги конференций
    		Брага2449
    5 Витория Гимарайнш2444
    6 Морейренсе2439
    7 Арока2434
    8 Жил Висенте2427
    9 Каза Пия2427
    10 Фамаликан2226
    11 Фаренсе2426
    12 Боавишта2324
    13 Риу Аве2423
    14 Портимоненсе2423
    15 Эшторил2422
    16 Эштрела2422
    17
    Зона вылета
    		Шавиш2418
    18
    Зона вылета
    		Визела2418

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