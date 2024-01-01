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Баффало Сэйбрз - Виннипег Джетс 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), 14 171 зритель (74% при вместимости 19 070)
04 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Баффало Сэйбрз
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс

  • 17:33
    1:0
    Джон-Джейсон Петерка
  • 29:20
    2:1
    Эрик Робинсон
0'
20'
40'
60'
  • 19:54
    1:1
    Нино Нидеррайтер
  • 50:38
    2:2
    Джош Моррисси
  • 53:55
    2:3
    Морган Бэррон
  • 58:39
    2:4
    Владислав Наместников
  • 59:06
    2:5
    Шон Монахан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Виннипег Джетс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Виннипег Джетс
Виннипег
1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
31КанадаврЭрик Комри
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
23:20
26ШвециязщРасмус Далин
27:24
78КанадазщДжейкоб Брайсон
14:53
25КанадазщОуэн Пауэр
26:16
75СШАзщКоннор Клифтон
13:38
33СШАзщРайан Джонсон
09:26
89СШАнпАлекс Так
19:50
72СШАнпТейдж Томпсон
17:22
12СШАнпДжордан Гринвей
20:15
21СШАнпКайл Окпосо
14:12
37СШАнпКейси Миттельштадт
15:31
53КанаданпДжефф Скиннер
14:01
77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
13:50
24КанаданпДилан Козенс
14:57
9КанаданпЗакари Бенсон
11:28
28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
11:35
19КанаданпПейтон Кребс
13:05
50СШАнпЭрик Робинсон
10:58
37СШАврКоннор Хеллебайк
39КанадаврЛоран Броссуа
5КанадазщБренден Диллон
17:47
2КанадазщДилан Демело
22:11
44КанадазщДжош Моррисси
24:30
4СШАзщНил Пионк
25:16
54СШАзщДилан Сэмберг
14:30
88СШАзщНейт Шмидт
11:20
23КанаданпШон Монахан
15:48
27ДаниянпНиколай Элерс
15:20
22СШАнпМэйсон Эпплтон
14:41
55КанаданпМарк Шайфли
19:57
81СШАнпКайл Коннор
18:32
7РоссиянпВладислав Наместников
16:56
9СШАнпАлекс Иафалло
16:05
17КанаданпАдам Лаури
14:46
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
15:57
91КанаданпКоул Перфетти
10:56
19ШвециянпДавид Густафссон
07:22
36КанаданпМорган Бэррон
10:52
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Баффало Сэйбрз
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Баффало Сэйбрз
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 4Виннипег Джетс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БВиннипег Джетс
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Баффало Сэйбрз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Баффало Сэйбрз
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1Виннипег Джетс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Виннипег Джетс
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 ББаффало Сэйбрз
10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 7Виннипег Джетс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Баффало Сэйбрз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Виннипег Джетс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 ОТ
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6186
2 Нью-Йорк Рейнджерс6184
3 Бостон Брюинз6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6078
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6271
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5862
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6050
Западная Конференция
КомандаИО
1 Виннипег Джетс6083
2 Ванкувер Кэнакс6283
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5874
6 Вегас Голден Найтс6173
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Калгари Флэймз6065
10 Сент-Луис Блюз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6047
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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