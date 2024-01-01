Баффало Сэйбрз - Виннипег Джетс 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), 14 171 зритель (74% при вместимости 19 070)
04 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Окончен
2 : 5
- 17:331:0Джон-Джейсон Петерка
- 29:202:1Эрик Робинсон
0'
20'
40'
60'
- 19:541:1Нино Нидеррайтер
- 50:382:2Джош Моррисси
- 53:552:3Морган Бэррон
- 58:392:4Владислав Наместников
- 59:062:5Шон Монахан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Виннипег Джетс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Виннипег Джетс
Виннипег
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|31
|вр
|Эрик Комри
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
23:20
|26
|зщ
|Расмус Далин
27:24
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
14:53
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
26:16
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
13:38
|33
|зщ
|Райан Джонсон
09:26
|89
|нп
|Алекс Так
19:50
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
17:22
|12
|нп
|Джордан Гринвей
20:15
|21
|нп
|Кайл Окпосо
14:12
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
15:31
|53
|нп
|Джефф Скиннер
14:01
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
13:50
|24
|нп
|Дилан Козенс
14:57
|9
|нп
|Закари Бенсон
11:28
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
11:35
|19
|нп
|Пейтон Кребс
13:05
|50
|нп
|Эрик Робинсон
10:58
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|5
|зщ
|Бренден Диллон
17:47
|2
|зщ
|Дилан Демело
22:11
|44
|зщ
|Джош Моррисси
24:30
|4
|зщ
|Нил Пионк
25:16
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
14:30
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
11:20
|23
|нп
|Шон Монахан
15:48
|27
|нп
|Николай Элерс
15:20
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
14:41
|55
|нп
|Марк Шайфли
19:57
|81
|нп
|Кайл Коннор
18:32
|7
|нп
|Владислав Наместников
16:56
|9
|нп
|Алекс Иафалло
16:05
|17
|нп
|Адам Лаури
14:46
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
15:57
|91
|нп
|Коул Перфетти
10:56
|19
|нп
|Давид Густафссон
07:22
|36
|нп
|Морган Бэррон
10:52
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Рик Боунесс
История личных встреч
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|10.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|61
|86
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|84
|3
|Бостон Брюинз
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|78
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|62
|71
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|58
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|50
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Виннипег Джетс
|60
|83
|2
|Ванкувер Кэнакс
|62
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|74
|6
|Вегас Голден Найтс
|61
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Калгари Флэймз
|60
|65
|10
|Сент-Луис Блюз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|60
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35