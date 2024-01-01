Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 879 зрителей (92% при вместимости 20 554)
04 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Окончен
4 : 3
- 25:461:2Фредерик Годро
- 27:012:2Кирилл Капризов
- 42:383:3Кирилл Капризов
- 56:014:3Кирилл Капризов
0'
20'
40'
60'
- 21:410:1Микаэль Гранлунд
- 24:560:2Нико Штурм
- 40:232:3Энтони Дюклер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|32
|вр
|Филип Густавссон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
23:25
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
19:14
|47
|зщ
|Деклан Чисхольм
15:01
|25
|зщ
|Юнас Бродин
24:31
|24
|зщ
|Зак Богосян
19:09
|4
|зщ
|Джон Меррилл
12:41
|6
|зщ
|Дакота Мермис
02:12
|12
|нп
|Мэтт Болди
21:35
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
20:43
|97
|нп
|Кирилл Капризов
22:18
|23
|нп
|Марко Росси
18:22
|38
|нп
|Райан Хартман
19:12
|26
|нп
|Коннор Дьюар
15:36
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
14:27
|10
|нп
|Винни Леттьери
14:46
|27
|нп
|Джейк Луккини
09:56
|15
|нп
|Мэйсон Шоу
10:35
|89
|нп
|Фредерик Годро
13:55
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|30
|вр
|Магнус Хрона
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
19:57
|38
|зщ
|Марио Ферраро
22:35
|84
|зщ
|Ян Рутта
20:26
|3
|зщ
|Генри Тран
21:21
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
16:12
|83
|зщ
|Никита Охотюк
14:12
|33
|зщ
|Кален Эддисон
13:58
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
20:13
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
22:18
|10
|нп
|Энтони Дюклер
17:20
|11
|нп
|Люк Канин
16:03
|18
|нп
|Филип Задина
16:22
|68
|нп
|Майк Хоффман
14:01
|7
|нп
|Нико Штурм
15:36
|90
|нп
|Джастин Бейли
11:11
|54
|нп
|Дживани Смит
07:57
|22
|нп
|Райан Карпентер
10:52
|62
|нп
|Кевин Лабанк
13:45
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|61
|86
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|84
|3
|Бостон Брюинз
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|78
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|62
|71
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|58
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|50
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Виннипег Джетс
|60
|83
|2
|Ванкувер Кэнакс
|62
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|74
|6
|Вегас Голден Найтс
|61
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Калгари Флэймз
|60
|65
|10
|Сент-Луис Блюз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|60
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35