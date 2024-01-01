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Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 879 зрителей (92% при вместимости 20 554)
04 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Миннесота Уайлд
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс

  • 25:46
    1:2
    Фредерик Годро
  • 27:01
    2:2
    Кирилл Капризов
  • 42:38
    3:3
    Кирилл Капризов
  • 56:01
    4:3
    Кирилл Капризов
0'
20'
40'
60'
  • 21:41
    0:1
    Микаэль Гранлунд
  • 24:56
    0:2
    Нико Штурм
  • 40:23
    2:3
    Энтони Дюклер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
32ШвецияврФилип Густавссон
29КанадаврМарк-Андре Флёри
7СШАзщБрок Фэйбер
23:25
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
19:14
47КанадазщДеклан Чисхольм
15:01
25ШвециязщЮнас Бродин
24:31
24СШАзщЗак Богосян
19:09
4СШАзщДжон Меррилл
12:41
6СШАзщДакота Мермис
02:12
12СШАнпМэтт Болди
21:35
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
20:43
97РоссиянпКирилл Капризов
22:18
23АвстриянпМарко Росси
18:22
38СШАнпРайан Хартман
19:12
26КанаданпКоннор Дьюар
15:36
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
14:27
10СШАнпВинни Леттьери
14:46
27КанаданпДжейк Луккини
09:56
15КанаданпМэйсон Шоу
10:35
89КанаданпФредерик Годро
13:55
36ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
30ШвецияврМагнус Хрона
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
19:57
38КанадазщМарио Ферраро
22:35
84ЧехиязщЯн Рутта
20:26
3СШАзщГенри Тран
21:21
4КанадазщКайл Берроуз
16:12
83РоссиязщНикита Охотюк
14:12
33КанадазщКален Эддисон
13:58
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
20:13
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
22:18
10КанаданпЭнтони Дюклер
17:20
11СШАнпЛюк Канин
16:03
18ЧехиянпФилип Задина
16:22
68КанаданпМайк Хоффман
14:01
7ГерманиянпНико Штурм
15:36
90СШАнпДжастин Бейли
11:11
54КанаданпДживани Смит
07:57
22СШАнпРайан Карпентер
10:52
62СШАнпКевин Лабанк
13:45
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Миннесота Уайлд
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3 БСан-Хосе Шаркс
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4Сан-Хосе Шаркс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Миннесота Уайлд
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Сан-Хосе Шаркс
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Миннесота Уайлд
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Миннесота Уайлд
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Миннесота Уайлд
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Миннесота Уайлд
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 6
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 7
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6186
2 Нью-Йорк Рейнджерс6184
3 Бостон Брюинз6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6078
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6271
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5862
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6050
Западная Конференция
КомандаИО
1 Виннипег Джетс6083
2 Ванкувер Кэнакс6283
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5874
6 Вегас Голден Найтс6173
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Калгари Флэймз6065
10 Сент-Луис Блюз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6047
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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