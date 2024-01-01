Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), 15 161 зритель (87% при вместимости 17 495)
04 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Окончен
1 : 2
- 04:151:1Алекс Киллорн
0'
20'
40'
60'
- 01:370:1Нильс Хёгландер
- 23:341:2Конор Гарланд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
|1
|вр
|Лукаш Достал
58:57
|32
|вр
|Алекс Стэлок
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
20:06
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
15:03
|7
|зщ
|Радко Гудас
22:44
|34
|зщ
|Павел Минтюков
23:54
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
15:17
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
21:49
|19
|нп
|Трой Терри
16:50
|17
|нп
|Алекс Киллорн
17:43
|14
|нп
|Адам Хенрик
16:55
|49
|нп
|Макс Джонс
15:08
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
16:13
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
14:01
|16
|нп
|Райан Строум
17:05
|21
|нп
|Исак Лундестрём
14:00
|20
|нп
|Бретт Лисон
13:00
|39
|нп
|Сэм Кэррик
13:40
|44
|нп
|Росс Джонстон
10:37
|24
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
12:58
|35
|вр
|Тэтчер Демко
|29
|вр
|Кейси Десмит
59:57
|17
|зщ
|Филип Гронек
22:57
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
24:16
|82
|зщ
|Иэн Коул
19:33
|47
|зщ
|Ноа Юульсен
17:52
|91
|зщ
|Никита Задоров
18:54
|51
|зщ
|Марк Фридман
12:54
|24
|нп
|Пиус Зутер
13:44
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
18:24
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
12:41
|6
|нп
|Брок Бёзер
19:51
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
20:07
|65
|нп
|Илья Михеев
14:40
|8
|нп
|Конор Гарланд
16:23
|23
|нп
|Элиас Линдхольм
15:51
|34
|нп
|Филлип Ди Джузеппе
12:51
|18
|нп
|Сэм Лафферти
12:27
|53
|нп
|Теодор Блюгерс
11:59
|92
|нп
|Василий Подколзин
12:39
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Рик Токкет
История личных встреч
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|22.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|61
|86
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|84
|3
|Бостон Брюинз
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|78
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|62
|71
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|58
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|50
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|74
|6
|Вегас Голден Найтс
|61
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Калгари Флэймз
|60
|65
|10
|Сент-Луис Блюз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35