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Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), 15 161 зритель (87% при вместимости 17 495)
04 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Анахайм Дакс
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс

  • 04:15
    1:1
    Алекс Киллорн
0'
20'
40'
60'
  • 01:37
    0:1
    Нильс Хёгландер
  • 23:34
    1:2
    Конор Гарланд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 04 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1ЧехияврЛукаш Достал
58:57
32СШАврАлекс Стэлок
51КанадазщОлен Целльвегер
20:06
5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
15:03
7ЧехиязщРадко Гудас
22:44
34РоссиязщПавел Минтюков
23:54
28ШвециязщГустав Линдстрём
15:17
4СШАзщКэм Фаулер
21:49
19СШАнпТрой Терри
16:50
17КанаданпАлекс Киллорн
17:43
14КанаданпАдам Хенрик
16:55
49СШАнпМакс Джонс
15:08
77СШАнпФрэнк Ватрано
16:13
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
14:01
16КанаданпРайан Строум
17:05
21ШвециянпИсак Лундестрём
14:00
20КанаданпБретт Лисон
13:00
39КанаданпСэм Кэррик
13:40
44КанаданпРосс Джонстон
10:37
24КанаданпБенуа-Оливье Гру
12:58
35СШАврТэтчер Демко
29СШАврКейси Десмит
59:57
17ЧехиязщФилип Гронек
22:57
43СШАзщКуинн Хьюз
24:16
82СШАзщИэн Коул
19:33
47КанадазщНоа Юульсен
17:52
91РоссиязщНикита Задоров
18:54
51КанадазщМарк Фридман
12:54
24ШвейцариянпПиус Зутер
13:44
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
18:24
21ШвециянпНильс Хёгландер
12:41
6СШАнпБрок Бёзер
19:51
9СШАнпДжей Ти Миллер
20:07
65РоссиянпИлья Михеев
14:40
8СШАнпКонор Гарланд
16:23
23ШвециянпЭлиас Линдхольм
15:51
34КанаданпФиллип Ди Джузеппе
12:51
18СШАнпСэм Лафферти
12:27
53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
11:59
92РоссиянпВасилий Подколзин
12:39
Главные тренеры
СШАГрег Кронин
КанадаРик Токкет
История личных встреч
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1Анахайм Дакс
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Ванкувер Кэнакс
20.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Ванкувер Кэнакс
09.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТАнахайм Дакс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 5Анахайм Дакс
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 7Анахайм Дакс
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 1Ванкувер Кэнакс
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Анахайм Дакс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Анахайм Дакс
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БАнахайм Дакс
22.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 7
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТ
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
21.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Ванкувер Кэнакс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6186
2 Нью-Йорк Рейнджерс6184
3 Бостон Брюинз6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6078
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6271
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5862
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6050
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5874
6 Вегас Голден Найтс6173
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Калгари Флэймз6065
10 Сент-Луис Блюз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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