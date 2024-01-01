Эдмонтон Ойлерз - Питтсбург Пингвинз 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), 18 347 зрителей (98% при вместимости 18 641)
04 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Окончен
6 : 1
- 14:071:0Зак Хайман
- 22:572:0Кори Перри
- 25:553:0Зак Хайман
- 38:474:0Райан Маклауд
- 39:105:0Коди Сеси
- 46:036:0Коннор Макдэвид
0'
20'
40'
60'
- 52:236:1Евгений Малкин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 04 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
60:00
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|2
|зщ
|Эван Бушар
20:59
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
21:02
|5
|зщ
|Коди Сеси
18:50
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
20:54
|73
|зщ
|Венсан Деарне
18:06
|27
|зщ
|Бретт Кулак
17:53
|91
|нп
|Эвандер Кейн
17:21
|18
|нп
|Зак Хайман
17:30
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
17:18
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
17:39
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
12:23
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
15:04
|90
|нп
|Кори Перри
12:17
|71
|нп
|Райан Маклауд
15:14
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
15:24
|28
|нп
|Коннор Браун
13:33
|55
|нп
|Дилан Холлоуэй
13:00
|89
|нп
|Сэм Ганье
11:33
|39
|вр
|Алекс Неделькович
60:00
|35
|вр
|Тристан Джерри
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
22:01
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
22:07
|58
|зщ
|Крис Летанг
20:55
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
16:57
|2
|зщ
|Чад Руведел
15:51
|27
|зщ
|Райан Грейвз
17:14
|19
|нп
|Райлли Смит
17:07
|67
|нп
|Рикард Ракелль
16:02
|87
|нп
|Сидни Кросби
16:52
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
18:09
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
14:27
|71
|нп
|Евгений Малкин
17:46
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
13:01
|20
|нп
|Ларс Эллер
16:59
|44
|нп
|Джонатан Груден
10:02
|77
|нп
|Джефф Картер
16:17
|55
|нп
|Ноэль Аччари
15:09
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
07:07
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Майк Салливан
История личных встреч
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|02.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|61
|86
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|84
|3
|Бостон Брюинз
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|78
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|62
|71
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|50
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|61
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Калгари Флэймз
|60
|65
|10
|Сент-Луис Блюз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35