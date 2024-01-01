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Эдмонтон Ойлерз - Питтсбург Пингвинз 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), 18 347 зрителей (98% при вместимости 18 641)
04 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Эдмонтон Ойлерз
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз

  • 14:07
    1:0
    Зак Хайман
  • 22:57
    2:0
    Кори Перри
  • 25:55
    3:0
    Зак Хайман
  • 38:47
    4:0
    Райан Маклауд
  • 39:10
    5:0
    Коди Сеси
  • 46:03
    6:0
    Коннор Макдэвид
0'
20'
40'
60'
  • 52:23
    6:1
    Евгений Малкин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 04 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
30КанадаврКэлвин Пикар
60:00
74КанадаврСтюарт Скиннер
2КанадазщЭван Бушар
20:59
14ШвециязщМаттиас Экхольм
21:02
5КанадазщКоди Сеси
18:50
25КанадазщДарнелл Нурс
20:54
73КанадазщВенсан Деарне
18:06
27КанадазщБретт Кулак
17:53
91КанаданпЭвандер Кейн
17:21
18КанаданпЗак Хайман
17:30
97КанаданпКоннор Макдэвид
17:18
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
17:39
13ШвециянпМаттиас Янмарк
12:23
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
15:04
90КанаданпКори Перри
12:17
71КанаданпРайан Маклауд
15:14
37СШАнпУоррен Фёгеле
15:24
28КанаданпКоннор Браун
13:33
55КанаданпДилан Холлоуэй
13:00
89КанаданпСэм Ганье
11:33
39СШАврАлекс Неделькович
60:00
35КанадаврТристан Джерри
65ШвециязщЭрик Карлссон
22:01
28ШвециязщМаркус Петтерссон
22:07
58КанадазщКрис Летанг
20:55
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
16:57
2СШАзщЧад Руведел
15:51
27КанадазщРайан Грейвз
17:14
19КанаданпРайлли Смит
17:07
67ШвециянпРикард Ракелль
16:02
87КанаданпСидни Кросби
16:52
10СШАнпДрю О'Коннор
18:09
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
14:27
71РоссиянпЕвгений Малкин
17:46
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
13:01
20ДаниянпЛарс Эллер
16:59
44СШАнпДжонатан Груден
10:02
77КанаданпДжефф Картер
16:17
55СШАнпНоэль Аччари
15:09
43КанаданпДженсен Харкинс
07:07
Главные тренеры
КанадаКрис Ноблох
СШАМайк Салливан
История личных встреч
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 7Эдмонтон Ойлерз
25.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Питтсбург Пингвинз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Эдмонтон Ойлерз
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Питтсбург Пингвинз
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Питтсбург Пингвинз
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
14.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 1Эдмонтон Ойлерз
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 6 ОТПиттсбург Пингвинз
02.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Питтсбург Пингвинз
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 ОТЭдмонтон Ойлерз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Эдмонтон Ойлерз
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Питтсбург Пингвинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Питтсбург Пингвинз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 6
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6186
2 Нью-Йорк Рейнджерс6184
3 Бостон Брюинз6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6078
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6271
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6050
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6173
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Калгари Флэймз6065
10 Сент-Луис Блюз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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