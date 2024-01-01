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Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
16.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей0 : 0Плимут Аргайл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
09.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Плимут Аргайл0 : 2
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 2Плимут Аргайл
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Плимут Аргайл0 : 3
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Плимут Аргайл0 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Плимут Аргайл2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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