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Ковентри Сити - Ротерхэм Юнайтед 05 Марта прямая трансляция

05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Ковентри Сити
Ротерхэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 0Ковентри Сити
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 2Ковентри Сити
25.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити2 : 2Ротерхэм Юнайтед
15.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1Ковентри Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
25.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Ковентри Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
05.10.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 12-й тур Ротерхэм Юнайтед4 : 0Ковентри Сити
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Ковентри Сити
26.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ковентри Сити5 : 0
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити0 : 3
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 1Ковентри Сити
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 2 : 2Ковентри Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Ротерхэм Юнайтед
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 4 : 3Ротерхэм Юнайтед
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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