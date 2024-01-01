Халл Сити - Бирмингем Сити 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
|16.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|2 : 1
|06.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|30.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 2
|12.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 3
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|02.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|20.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 4
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|09.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|35
|78
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|35
|75
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|35
|73
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|35
|70
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|35
|59
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|35
|56
|7
|Норвич Сити
|35
|55
|8
|Престон Норт Энд
|35
|53
|9
|Ковентри Сити
|35
|51
|10
|Сандерленд
|35
|47
|11
|Кардифф Сити
|35
|47
|12
|Уотфорд
|35
|44
|13
|Бристоль Сити
|35
|44
|14
|Мидлсбро
|34
|44
|15
|Суонси Сити
|35
|42
|16
|Плимут Аргайл
|35
|40
|17
|Блэкберн Роверс
|35
|39
|18
|Миллуолл
|35
|39
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|38
|20
|Бирмингем Сити
|34
|38
|21
|Хаддерсфилд Таун
|35
|38
| 22
Зона вылета
|Сток Сити
|35
|38
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|35
|35
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|35
|19