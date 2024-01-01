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Халл Сити - Бирмингем Сити 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Халл Сити
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
16.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 0-й матч Бирмингем Сити2 : 1Халл Сити
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Халл Сити1 : 1Бирмингем Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бирмингем Сити0 : 2Халл Сити
30.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити0 : 1Халл Сити
16.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Халл Сити0 : 2Бирмингем Сити
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бирмингем Сити0 : 0Халл Сити
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити2 : 0Бирмингем Сити
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бирмингем Сити3 : 3Халл Сити
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити3 : 0Бирмингем Сити
02.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Халл Сити2 : 0Бирмингем Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 0Халл Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 1 : 2Халл Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Халл Сити
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 1 : 2Халл Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити3 : 4
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бирмингем Сити2 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бирмингем Сити1 : 0
09.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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