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Сандерленд - Лестер Сити 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Сандерленд
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лестер Сити, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Лестер Сити1 : 0Сандерленд
04.04.2017 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лестер Сити2 : 0Сандерленд
03.12.2016 Англия - Премьер-лига 14-й тур Сандерленд2 : 1Лестер Сити
10.04.2016 Англия - Премьер-лига 33-й тур Сандерленд0 : 2Лестер Сити
08.08.2015 Англия - Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити4 : 2Сандерленд
16.05.2015 Англия - Премьер-лига 37-й тур Сандерленд0 : 0Лестер Сити
22.11.2014 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити0 : 0Сандерленд
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Сандерленд
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сандерленд1 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 2 : 1Сандерленд
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 1 : 0Сандерленд
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сандерленд3 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лестер Сити1 : 2
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1 ДВЛестер Сити
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 3 : 1Лестер Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лестер Сити1 : 2
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лестер Сити2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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