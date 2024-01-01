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Лидс Юнайтед - Сток Сити 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Лидс Юнайтед
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сток Сити, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити1 : 0Лидс Юнайтед
09.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед5 : 0Сток Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед2 : 2 4 : 5Сток Сити
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 3Лидс Юнайтед
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сток Сити2 : 1Лидс Юнайтед
05.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Сток Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Сток Сити2 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Сток Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Сток Сити0 : 1
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити1 : 0
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 3 : 1Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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