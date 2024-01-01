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Ипсвич Таун - Бристоль Сити 05 Марта прямая трансляция

05 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Ипсвич Таун
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Бристоль Сити, которое состоится 05 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 1Ипсвич Таун
12.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 1Ипсвич Таун
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ипсвич Таун2 : 3Бристоль Сити
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бристоль Сити1 : 0Ипсвич Таун
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун1 : 3Бристоль Сити
30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ипсвич Таун2 : 1Бристоль Сити
03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити2 : 0Ипсвич Таун
13.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бристоль Сити2 : 1Ипсвич Таун
26.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ипсвич Таун2 : 2Бристоль Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ипсвич Таун3 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ипсвич Таун4 : 3
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 0 : 4Ипсвич Таун
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Бристоль Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити0 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бристоль Сити3 : 1
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 1 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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