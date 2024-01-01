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Жетысу - Астана 05 Марта прямая трансляция

05 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Жетысу
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Астана, которое состоится 05 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Астана
Астана
История личных встреч
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Астана2 : 1Жетысу
09.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2Астана
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу1 : 3Астана
14.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана1 : 0Жетысу
27.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Жетысу1 : 2Астана
27.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана3 : 0Жетысу
22.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Жетысу2 : 1Астана
31.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 0Жетысу
30.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Жетысу0 : 2Астана
30.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Астана3 : 0Жетысу
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Жетысу
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Астана2 : 1Жетысу
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Жетысу1 : 2
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Жетысу
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу1 : 2
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана2 : 0
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Астана
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0Астана
14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 4Астана
14.12.2023 Лига конференций Группа C. 6-й тур 3 : 0Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ордабасы13
2
Квалификация Лиги конференций
Актобе13
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол13
4 Астана13
5 Кайрат13
6 Атырау11
7 Елимай11
8 Жетысу00
9 Аксу00
10 Кызыл-Жар10
11 Кайсар10
12
Зона вылета
Туран10
13
Зона вылета
Женис10
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

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