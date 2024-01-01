Жетысу - Астана 05 Марта прямая трансляция
05 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Астана, которое состоится 05 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Астана
Астана
История личных встреч
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|22.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|31.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|30.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|14.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 4
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа C. 6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ордабасы
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|1
|3
|4
|Астана
|1
|3
|5
|Кайрат
|1
|3
|6
|Атырау
|1
|1
|7
|Елимай
|1
|1
|8
|Жетысу
|0
|0
|9
|Аксу
|0
|0
|10
|Кызыл-Жар
|1
|0
|11
|Кайсар
|1
|0
| 12
Зона вылета
|Туран
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Женис
|1
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|1
|0