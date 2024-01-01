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Аль-Хиляль - Аль-Иттихад 05 Марта прямая трансляция

05 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттихад, которое состоится 05 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
01.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад3 : 4Аль-Хиляль
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала Аль-Иттихад1 : 3Аль-Хиляль
17.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
27.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 0Аль-Хиляль
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
22.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль3 : 1
18.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль3 : 1
15.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Аль-Хиляль
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттихад2 : 1
22.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Иттихад2 : 1
18.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Иттихад2 : 0
15.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Иттихад
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
2 : 3 2 : 4
Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
2 : 0 1 : 1
Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
2 : 2 1 : 0 ДВ
Насаф
Аль-Айн
0 : 0 2 : 1
Команда12
Аль-Фейха
Аль-Наср
0 : 1 2 : 0
Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
3 : 0 1 : 2
Навбахор
Аль-Иттихад
0 : 0 2 : 1
Сепахан
Аль-Хиляль
1 : 3 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Аль-Айн
Аль-Наср
1 : 0 11.03
Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
05.0312.03
Команда12
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
05.0312.03
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
06.0313.03

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