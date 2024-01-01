Аль-Хиляль - Аль-Иттихад 05 Марта прямая трансляция
05 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттихад, которое состоится 05 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|3 : 4
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|17.09.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|27.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|18.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|3 : 1
|15.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|18.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|15.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
|2 : 3
|2 : 4
| Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
|2 : 0
|1 : 1
| Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
|2 : 2
|1 : 0 ДВ
| Насаф
Аль-Айн
|0 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Аль-Фейха
Аль-Наср
|0 : 1
|2 : 0
| Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
|3 : 0
|1 : 2
| Навбахор
Аль-Иттихад
|0 : 0
|2 : 1
| Сепахан
Аль-Хиляль
|1 : 3
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Наср
|1 : 0
|11.03
| Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
|05.03
|12.03
|Команда
|1
|2
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|05.03
|12.03
| Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
|06.03
|13.03