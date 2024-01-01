Коламбус Блю Джекетс - Вегас Голден Найтс 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), 17 338 зрителей (91% при вместимости 19 115)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Окончен
6 : 3
- 06:161:0Джастин Дэнфорт
- 13:112:0Александер Нюландер
- 37:213:2Эрик Гудбрансон
- 43:234:2Александер Нюландер
- 51:205:3Егор Чинахов
- 58:496:3Александер Нюландер
0'
20'
40'
60'
- 17:192:1Мэйсон Морелли
- 18:012:2Вильям Карлссон
- 50:164:3Чандлер Стивенсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|40
|вр
|Даниил Тарасов
59:39
|73
|вр
|Джет Гривз
|8
|зщ
|Зак Веренски
23:20
|9
|зщ
|Иван Проворов
19:53
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
20:23
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
18:26
|27
|зщ
|Адам Боквист
19:32
|22
|зщ
|Джейк Бин
18:32
|59
|нп
|Егор Чинахов
14:15
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
11:38
|86
|нп
|Кирилл Марченко
15:33
|13
|нп
|Джонни Годро
19:55
|38
|нп
|Бун Дженнер
21:04
|96
|нп
|Джек Рослович
17:26
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
10:47
|7
|нп
|Шон Курали
14:30
|24
|нп
|Мэтью Оливье
10:35
|42
|нп
|Александр Тексье
13:20
|4
|нп
|Коул Силлинджер
12:48
|92
|нп
|Александер Нюландер
16:08
|36
|вр
|Логан Томпсон
|33
|вр
|Эдин Хилл
58:07
|14
|зщ
|Николас Хаг
20:59
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
19:12
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
18:09
|27
|зщ
|Ши Теодор
18:53
|23
|зщ
|Алек Мартинес
17:22
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
21:51
|9
|нп
|Джек Айкел
19:55
|51
|нп
|Байрон Фрёзе
09:48
|11
|нп
|Мэйсон Морелли
08:39
|43
|нп
|Пол Коттер
13:01
|10
|нп
|Николя Руа
16:01
|55
|нп
|Киган Колесар
09:24
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
20:16
|71
|нп
|Вильям Карлссон
20:41
|22
|нп
|Майкл Амадио
16:55
|49
|нп
|Иван Барбашёв
16:44
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
17:24
|54
|нп
|Григорий Денисенко
12:23
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|07.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35