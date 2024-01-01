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Коламбус Блю Джекетс - Вегас Голден Найтс 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), 17 338 зрителей (91% при вместимости 19 115)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Коламбус Блю Джекетс
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс

  • 06:16
    1:0
    Джастин Дэнфорт
  • 13:11
    2:0
    Александер Нюландер
  • 37:21
    3:2
    Эрик Гудбрансон
  • 43:23
    4:2
    Александер Нюландер
  • 51:20
    5:3
    Егор Чинахов
  • 58:49
    6:3
    Александер Нюландер
0'
20'
40'
60'
  • 17:19
    2:1
    Мэйсон Морелли
  • 18:01
    2:2
    Вильям Карлссон
  • 50:16
    4:3
    Чандлер Стивенсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Вегас Голден Найтс
Парадайс
40РоссияврДаниил Тарасов
59:39
73КанадаврДжет Гривз
8СШАзщЗак Веренски
23:20
9РоссиязщИван Проворов
19:53
78КанадазщДэймон Сиверсон
20:23
44КанадазщЭрик Гудбрансон
18:26
27ШвециязщАдам Боквист
19:32
22КанадазщДжейк Бин
18:32
59РоссиянпЕгор Чинахов
14:15
10РоссиянпДмитрий Воронков
11:38
86РоссиянпКирилл Марченко
15:33
13СШАнпДжонни Годро
19:55
38КанаданпБун Дженнер
21:04
96СШАнпДжек Рослович
17:26
17КанаданпДжастин Дэнфорт
10:47
7СШАнпШон Курали
14:30
24КанаданпМэтью Оливье
10:35
42ФранциянпАлександр Тексье
13:20
4КанаданпКоул Силлинджер
12:48
92ШвециянпАлександер Нюландер
16:08
36КанадаврЛоган Томпсон
33КанадаврЭдин Хилл
58:07
14КанадазщНиколас Хаг
20:59
2КанадазщЗак Уайтклауд
19:12
3КанадазщБрейден Макнэбб
18:09
27КанадазщШи Теодор
18:53
23СШАзщАлек Мартинес
17:22
7КанадазщАлекс Пьетранджело
21:51
9СШАнпДжек Айкел
19:55
51КанаданпБайрон Фрёзе
09:48
11СШАнпМэйсон Морелли
08:39
43СШАнпПол Коттер
13:01
10КанаданпНиколя Руа
16:01
55КанаданпКиган Колесар
09:24
20КанаданпЧандлер Стивенсон
20:16
71ШвециянпВильям Карлссон
20:41
22КанаданпМайкл Амадио
16:55
49РоссиянпИван Барбашёв
16:44
81КанаданпДжонатан Маршессо
17:24
54РоссиянпГригорий Денисенко
12:23
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 2Коламбус Блю Джекетс
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 БВегас Голден Найтс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 4Вегас Голден Найтс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Коламбус Блю Джекетс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Вегас Голден Найтс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 0Вегас Голден Найтс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Вегас Голден Найтс
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3Коламбус Блю Джекетс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Коламбус Блю Джекетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вегас Голден Найтс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Вегас Голден Найтс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Вегас Голден Найтс
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВегас Голден Найтс
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 7
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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