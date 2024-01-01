Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), 18 911 зрителей (93% при вместимости 20 270)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
Окончен
1 : 4
- 43:521:3Джон Таварес
0'
20'
40'
60'
- 09:430:1Морган Гики
- 12:420:2Павел Заха
- 25:070:3Джейк Дебраск
- 50:351:4Павел Заха
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Бостон Брюинз
Бостон
|60
|вр
|Джозеф Уолл
58:23
|35
|вр
|Илья Самсонов
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
18:10
|46
|зщ
|Илья Любушкин
15:41
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
20:09
|2
|зщ
|Симон Бенуа
16:39
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
19:33
|44
|зщ
|Морган Райлли
22:46
|19
|нп
|Калле Йернкрок
16:00
|64
|нп
|Давид Кемпф
10:50
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
08:48
|16
|нп
|Митчелл Марнер
21:14
|23
|нп
|Мэтт Нис
12:32
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
20:45
|75
|нп
|Райан Ривз
08:38
|74
|нп
|Бобби Макманн
13:14
|91
|нп
|Джон Таварес
16:45
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
20:09
|11
|нп
|Макс Доми
16:52
|88
|нп
|Вильям Нюландер
19:34
|1
|вр
|Джереми Свейман
60:00
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
20:48
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
19:15
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
25:12
|25
|зщ
|Брэндон Карло
20:48
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
16:46
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
14:57
|55
|нп
|Джастин Бразо
10:36
|18
|нп
|Павел Заха
17:46
|88
|нп
|Давид Пастрняк
18:27
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
15:20
|74
|нп
|Джейк Дебраск
14:04
|13
|нп
|Чарли Койл
17:32
|63
|нп
|Брэд Маршан
17:10
|11
|нп
|Трент Фредерик
14:16
|39
|нп
|Морган Гики
14:54
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
12:52
|70
|нп
|Йеспер Боквист
10:30
|94
|нп
|Якуб Лауко
11:13
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|02.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35