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Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), 18 911 зрителей (93% при вместимости 20 270)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
Торонто Мэйпл Лифс
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз

  • 43:52
    1:3
    Джон Таварес
0'
20'
40'
60'
  • 09:43
    0:1
    Морган Гики
  • 12:42
    0:2
    Павел Заха
  • 25:07
    0:3
    Джейк Дебраск
  • 50:35
    1:4
    Павел Заха
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Бостон Брюинз
Бостон
60СШАврДжозеф Уолл
58:23
35РоссияврИлья Самсонов
37ШвециязщТимоти Лильегрен
18:10
46РоссиязщИлья Любушкин
15:41
78КанадазщТи Джей Броди
20:09
2КанадазщСимон Бенуа
16:39
22СШАзщДжейк Маккейб
19:33
44КанадазщМорган Райлли
22:46
19ШвециянпКалле Йернкрок
16:00
64ЧехиянпДавид Кемпф
10:50
29ШвециянпПонтус Хольмберг
08:48
16КанаданпМитчелл Марнер
21:14
23СШАнпМэтт Нис
12:32
34СШАнпОстон Мэттьюс
20:45
75КанаданпРайан Ривз
08:38
74КанаданпБобби Макманн
13:14
91КанаданпДжон Таварес
16:45
59КанаданпТайлер Бертуцци
20:09
11КанаданпМакс Доми
16:52
88ШвециянпВильям Нюландер
19:34
1СШАврДжереми Свейман
60:00
35ШвецияврЛинус Улльмарк
48СШАзщМэтт Грызлик
20:48
29КанадазщПаркер Уозерспун
19:15
73СШАзщЧарли Макэвой
25:12
25СШАзщБрэндон Карло
20:48
6СШАзщМэйсон Лорей
16:46
12СШАзщКевин Шаттенкирк
14:57
55КанаданпДжастин Бразо
10:36
18ЧехиянпПавел Заха
17:46
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18:27
43КанаданпДэнтон Хайнен
15:20
74КанаданпДжейк Дебраск
14:04
13СШАнпЧарли Койл
17:32
63КанаданпБрэд Маршан
17:10
11СШАнпТрент Фредерик
14:16
39КанаданпМорган Гики
14:54
21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
12:52
70ШвециянпЙеспер Боквист
10:30
94ЧехиянпЯкуб Лауко
11:13
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Бостон Брюинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 6Торонто Мэйпл Лифс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
16.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ББостон Брюинз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБостон Брюинз
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБостон Брюинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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