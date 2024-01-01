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Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 18 728 зрителей (94% при вместимости 20 011)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Филадельфия Флайерз
Окончен
1 : 2Б
Сент-Луис Блюз

  • 18:52
    1:0
    Скотт Лотон
0'
20'
40'
60'
65'
  • 35:47
    1:1
    Кевин Хейз
  • 65:00
    1:2
    Павел Бучневич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
33ШвецияврСамуэль Эрссон
64:55
32ШвецияврФеликс Сандстрём
6КанадазщТрэвис Санхайм
27:25
8СШАзщКэм Йорк
25:45
26КанадазщШон Уокер
22:25
24СШАзщНик Силер
16:57
18КанадазщМарк Стаал
14:48
5РоссиязщЕгор Замула
14:35
71КанаданпТайсон Фёрстер
22:07
21КанаданпСкотт Лотон
21:37
86СШАнпДжоэль Фараби
17:51
89СШАнпКэм Аткинсон
10:18
48КанаданпМорган Фрост
14:41
74КанаданпОуэн Типпетт
17:49
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
15:30
25СШАнпРайан Пилинг
19:52
27СШАнпНоа Кейтс
17:33
10СШАнпБобби Бринк
10:47
14КанаданпШон Кутюрье
12:07
62ШвециянпОлле Люкселль
06:58
50КанадаврДжордан Биннингтон
65:00
30КанадаврДжоэль Хофер
55КанадазщКолтон Парэйко
27:41
4СШАзщНик Ледди
25:20
72СШАзщДжастин Фолк
24:41
47СШАзщТори Крюг
24:58
48СШАзщСкотт Перунович
11:35
6КанадазщМарко Сканделла
07:27
25КанаданпДжордан Кайру
23:43
18КанаданпРоберт Томас
24:03
89РоссиянпПавел Бучневич
22:34
63КанаданпДжейк Нейборс
17:29
10КанаданпБрэйден Шенн
20:26
76КанаданпЗахари Болдюк
08:19
13РоссиянпАлексей Торопченко
10:31
12СШАнпКевин Хейз
11:39
20СШАнпБрэндон Саад
19:39
42ФинляндиянпКаспери Капанен
09:41
70ШвециянпОскар Сундквист
12:44
26АвстралиянпНатан Уокер
08:30
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаДрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
16.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Филадельфия Флайерз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Филадельфия Флайерз
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 1Сент-Луис Блюз
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Филадельфия Флайерз
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Сент-Луис Блюз
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 3Филадельфия Флайерз
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Сент-Луис Блюз
06.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Сент-Луис Блюз
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 2Филадельфия Флайерз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 6Филадельфия Флайерз
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

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