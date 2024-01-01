Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 18 728 зрителей (94% при вместимости 20 011)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Окончен
1 : 2Б
- 18:521:0Скотт Лотон
0'
20'
40'
60'
65'
- 35:471:1Кевин Хейз
- 65:001:2Павел Бучневич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
64:55
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
27:25
|8
|зщ
|Кэм Йорк
25:45
|26
|зщ
|Шон Уокер
22:25
|24
|зщ
|Ник Силер
16:57
|18
|зщ
|Марк Стаал
14:48
|5
|зщ
|Егор Замула
14:35
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
22:07
|21
|нп
|Скотт Лотон
21:37
|86
|нп
|Джоэль Фараби
17:51
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
10:18
|48
|нп
|Морган Фрост
14:41
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
17:49
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
15:30
|25
|нп
|Райан Пилинг
19:52
|27
|нп
|Ноа Кейтс
17:33
|10
|нп
|Бобби Бринк
10:47
|14
|нп
|Шон Кутюрье
12:07
|62
|нп
|Олле Люкселль
06:58
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
65:00
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
27:41
|4
|зщ
|Ник Ледди
25:20
|72
|зщ
|Джастин Фолк
24:41
|47
|зщ
|Тори Крюг
24:58
|48
|зщ
|Скотт Перунович
11:35
|6
|зщ
|Марко Сканделла
07:27
|25
|нп
|Джордан Кайру
23:43
|18
|нп
|Роберт Томас
24:03
|89
|нп
|Павел Бучневич
22:34
|63
|нп
|Джейк Нейборс
17:29
|10
|нп
|Брэйден Шенн
20:26
|76
|нп
|Захари Болдюк
08:19
|13
|нп
|Алексей Торопченко
10:31
|12
|нп
|Кевин Хейз
11:39
|20
|нп
|Брэндон Саад
19:39
|42
|нп
|Каспери Капанен
09:41
|70
|нп
|Оскар Сундквист
12:44
|26
|нп
|Натан Уокер
08:30
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|16.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35