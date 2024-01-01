Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), 18 006 зрителей (100% при вместимости 18 006)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Окончен
2 : 4
- 16:391:0Уилл Кайлли
- 35:262:2Крис Крайдер
0'
20'
40'
60'
- 30:111:1Сэм Райнхарт
- 32:561:2Сэм Райнхарт
- 46:112:3Райан Ломберг
- 59:012:4Антон Лунделль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
58:36
|32
|вр
|Джонатан Куик
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
19:03
|23
|зщ
|Адам Фокс
23:07
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
19:43
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
17:29
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
13:03
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
20:51
|20
|нп
|Крис Крайдер
22:47
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
21:46
|24
|нп
|Каапо Какко
16:22
|22
|нп
|Джонни Бродзински
09:51
|84
|нп
|Адам Эдстрём
06:37
|21
|нп
|Баркли Гудроу
13:52
|73
|нп
|Мэтт Ремпе
06:53
|50
|нп
|Уилл Кайлли
09:55
|26
|нп
|Джимми Веси
11:13
|10
|нп
|Артемий Панарин
21:18
|16
|нп
|Винсент Трочек
23:10
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
19:31
|72
|вр
|Сергей Бобровский
60:00
|41
|вр
|Энтони Столарз
|42
|зщ
|Густав Форслинг
21:11
|5
|зщ
|Аарон Экблад
20:48
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
22:44
|77
|зщ
|Нико Миккола
20:55
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
16:55
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
13:55
|12
|нп
|Джона Гаджович
08:05
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
19:20
|16
|нп
|Александр Барков
20:35
|23
|нп
|Картер Вераге
15:49
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
20:10
|9
|нп
|Сэм Беннетт
14:58
|21
|нп
|Ник Казинс
13:34
|17
|нп
|Эван Родригес
14:13
|15
|нп
|Антон Лунделль
13:40
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
15:53
|94
|нп
|Райан Ломберг
07:39
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
12:05
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Пол Морис
История личных встреч
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|62
|79
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|35