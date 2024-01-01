11:43 ()
Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), 18 006 зрителей (100% при вместимости 18 006)
05 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз

  • 16:39
    1:0
    Уилл Кайлли
  • 35:26
    2:2
    Крис Крайдер
0'
20'
40'
60'
  • 30:11
    1:1
    Сэм Райнхарт
  • 32:56
    1:2
    Сэм Райнхарт
  • 46:11
    2:3
    Райан Ломберг
  • 59:01
    2:4
    Антон Лунделль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 05 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
31РоссияврИгорь Шестёркин
58:36
32СШАврДжонатан Куик
55СШАзщРайан Линдгрен
19:03
23СШАзщАдам Фокс
23:07
8СШАзщДжейкоб Труба
19:43
56ШвециязщЭрик Густафссон
17:29
4КанадазщБрэйден Шнайдер
13:03
79СШАзщК'Андре Миллер
20:51
20СШАнпКрис Крайдер
22:47
93ШвециянпМика Зибанеджад
21:46
24ФинляндиянпКаапо Какко
16:22
22СШАнпДжонни Бродзински
09:51
84ШвециянпАдам Эдстрём
06:37
21КанаданпБаркли Гудроу
13:52
73КанаданпМэтт Ремпе
06:53
50КанаданпУилл Кайлли
09:55
26СШАнпДжимми Веси
11:13
10РоссиянпАртемий Панарин
21:18
16СШАнпВинсент Трочек
23:10
13КанаданпАлекси Лафреньер
19:31
72РоссияврСергей Бобровский
60:00
41СШАврЭнтони Столарз
42ШвециязщГустав Форслинг
21:11
5КанадазщАарон Экблад
20:48
62КанадазщБрэндон Монтур
22:44
77ФинляндиязщНико Миккола
20:55
7РоссиязщДмитрий Куликов
16:55
91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
13:55
12КанаданпДжона Гаджович
08:05
13КанаданпСэм Райнхарт
19:20
16ФинляндиянпАлександр Барков
20:35
23КанаданпКартер Вераге
15:49
19СШАнпМэттью Ткачук
20:10
9КанаданпСэм Беннетт
14:58
21КанаданпНик Казинс
13:34
17КанаданпЭван Родригес
14:13
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
13:40
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
15:53
94КанаданпРайан Ломберг
07:39
82ШвециянпКевин Стенлунд
12:05
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаПол Морис
История личных встреч
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Флорида Пантерз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Флорида Пантерз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Флорида Пантерз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 6 БФлорида Пантерз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Флорида Пантерз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 Б
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Флорида Пантерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6279
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6065
11 Миннесота Уайлд6264
12 Сиэтл Кракен6063
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6135

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close