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Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), 18 125 зрителей (100% при вместимости 18 147)
05 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Колорадо Эвеланш
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс

  • 12:31
    1:0
    Натан Маккиннон
  • 17:22
    2:0
    Джонатан Друен
  • 32:38
    3:0
    Кейл Макар
  • 37:38
    4:0
    Зак Паризе
  • 55:35
    5:0
    Натан Маккиннон
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 05 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Колорадо Эвеланш
    Денвер
    Чикаго Блэкхоукс
    Чикаго
    60ФинляндияврЮстус Аннунен
    59:55
    40РоссияврАлександр Георгиев
    49КанадазщСамуэль Жирар
    19:38
    3СШАзщДжек Джонсон
    18:48
    82СШАзщКалеб Джонс
    15:43
    4КанадазщБоуэн Байрэм
    19:25
    7КанадазщДевон Тэйвз
    21:18
    8КанадазщКейл Макар
    22:05
    12КанаданпРайан Джохансен
    10:58
    27КанаданпДжонатан Друен
    15:18
    28СШАнпМайлз Вуд
    14:11
    20СШАнпРосс Колтон
    10:56
    25КанаданпЛоган О'Коннор
    11:51
    62ФинляндиянпАрттури Лехконен
    21:26
    29КанаданпНатан Маккиннон
    21:19
    96ФинляндиянпМикко Рантанен
    21:44
    94ФинляндиянпЙоэль Кивиранта
    11:02
    11КанаданпЭндрю Кольяно
    10:16
    14СШАнпКрис Вагнер
    10:26
    9СШАнпЗак Паризе
    15:41
    34ЧехияврПетр Мразек
    59:49
    40ШвецияврАрвид Сёдерблом
    46КанадазщЛуис Кревьер
    14:48
    55КанадазщКевин Корчински
    18:47
    24СШАзщДжейкоб Мегна
    17:03
    72СШАзщАлекс Власик
    21:10
    4СШАзщСет Джонс
    25:41
    25СШАзщДжарред Тинорди
    15:02
    43СШАнпКолин Блэквелл
    15:04
    16КанаданпДжейсон Дикинсон
    16:00
    15СШАнпДжоуи Андерсон
    12:50
    8СШАнпРайан Донато
    15:34
    98КанаданпКоннор Бедард
    22:31
    23ШвейцариянпФилипп Курашев
    19:52
    11КанаданпТейлор Рэддиш
    14:58
    90СШАнпТайлер Джонсон
    17:11
    17СШАнпНик Фолиньо
    17:25
    91КанаданпЭнтони Бовиллье
    13:05
    58КанаданпМаккензи Энтвистл
    10:19
    14КанаданпБорис Катчук
    09:25
    Главные тренеры
    КанадаДжаред Беднар
    КанадаЛюк Ричардсон
    История личных встреч
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Колорадо Эвеланш
    20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Колорадо Эвеланш
    20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 0Чикаго Блэкхоукс
    21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0Чикаго Блэкхоукс
    13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Колорадо Эвеланш
    13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Чикаго Блэкхоукс
    29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Колорадо Эвеланш
    25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Чикаго Блэкхоукс
    05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
    14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Колорадо Эвеланш
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Колорадо Эвеланш
    28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
    25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4
    23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Колорадо Эвеланш
    26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТ
    24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТ
    22.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6288
    2 Бостон Брюинз6386
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
    4 Каролина Харрикейнз6178
    5 Торонто Мэйпл Лифс6178
    6 Детройт Ред Уингз6172
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
    8 Филадельфия Флайерз6372
    9 Нью-Йорк Айлендерс6066
    10 Вашингтон Кэпиталз6065
    11 Нью-Джерси Дэвилз6164
    12 Питтсбург Пингвинз5962
    13 Баффало Сэйбрз6262
    14 Монреаль Канадиенс6156
    15 Оттава Сенаторз5953
    16 Коламбус Блю Джекетс6152
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6385
    2 Виннипег Джетс6083
    3 Даллас Старз6383
    4 Колорадо Эвеланш6381
    5 Эдмонтон Ойлерз5976
    6 Вегас Голден Найтс6273
    7 Лос-Анджелес Кингз6072
    8 Нэшвилл Предаторз6272
    9 Сент-Луис Блюз6167
    10 Калгари Флэймз6065
    11 Миннесота Уайлд6264
    12 Сиэтл Кракен6063
    13 Аризона Койотс6155
    14 Анахайм Дакс6147
    15 Сан-Хосе Шаркс6036
    16 Чикаго Блэкхоукс6235

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