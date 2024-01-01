Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), 18 125 зрителей (100% при вместимости 18 147)
05 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Окончен
5 : 0
- 12:311:0Натан Маккиннон
- 17:222:0Джонатан Друен
- 32:383:0Кейл Макар
- 37:384:0Зак Паризе
- 55:355:0Натан Маккиннон
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 05 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|60
|вр
|Юстус Аннунен
59:55
|40
|вр
|Александр Георгиев
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
19:38
|3
|зщ
|Джек Джонсон
18:48
|82
|зщ
|Калеб Джонс
15:43
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
19:25
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
21:18
|8
|зщ
|Кейл Макар
22:05
|12
|нп
|Райан Джохансен
10:58
|27
|нп
|Джонатан Друен
15:18
|28
|нп
|Майлз Вуд
14:11
|20
|нп
|Росс Колтон
10:56
|25
|нп
|Логан О'Коннор
11:51
|62
|нп
|Арттури Лехконен
21:26
|29
|нп
|Натан Маккиннон
21:19
|96
|нп
|Микко Рантанен
21:44
|94
|нп
|Йоэль Кивиранта
11:02
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
10:16
|14
|нп
|Крис Вагнер
10:26
|9
|нп
|Зак Паризе
15:41
|34
|вр
|Петр Мразек
59:49
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|46
|зщ
|Луис Кревьер
14:48
|55
|зщ
|Кевин Корчински
18:47
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
17:03
|72
|зщ
|Алекс Власик
21:10
|4
|зщ
|Сет Джонс
25:41
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
15:02
|43
|нп
|Колин Блэквелл
15:04
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
16:00
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
12:50
|8
|нп
|Райан Донато
15:34
|98
|нп
|Коннор Бедард
22:31
|23
|нп
|Филипп Курашев
19:52
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
14:58
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
17:11
|17
|нп
|Ник Фолиньо
17:25
|91
|нп
|Энтони Бовиллье
13:05
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
10:19
|14
|нп
|Борис Катчук
09:25
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|60
|65
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|12
|Сиэтл Кракен
|60
|63
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35