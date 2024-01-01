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Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), 16 516 зрителей (86% при вместимости 19 289)
05 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
Калгари Флэймз
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен

  • 27:50
    1:1
    Андрей Кузьменко
  • 47:46
    2:3
    Андрей Кузьменко
0'
20'
40'
60'
  • 04:04
    0:1
    Янни Гурд
  • 32:34
    1:2
    Оливер Бьёркстранд
  • 40:21
    1:3
    Адам Ларссон
  • 52:29
    2:4
    Джаред Макканн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен, которое состоится 05 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сиэтл Кракен
Сиэтл
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
57:30
80ЧехияврДаниэль Владарж
52КанадазщМаккензи Уигар
25:15
55СШАзщНоа Ханифин
22:22
4ШвециязщРасмус Андерссон
23:13
58ШвециязщОливер Чюлингтон
16:04
94КанадазщБрейден Пахал
13:30
82СШАзщДжордан Истерли
14:07
96РоссиянпАндрей Кузьменко
16:29
20СШАнпБлейк Коулман
15:43
15КанаданпДрайден Хант
07:21
11ШвециянпМикаэль Баклунд
19:11
88КанаданпЭндрю Манджапане
15:53
76СловакиянпМартин Поспишил
14:06
91КанаданпНазем Кадри
21:39
17БеларусьнпЕгор Шарангович
17:21
10КанаданпДжонатан Юбердо
20:33
71СШАнпУолкер Дьюр
08:40
21СШАнпКевин Руни
09:35
22КанаданпДжейкоб Пеллетье
10:13
35СШАврДжоуи Даккорд
31ГерманияврФилипп Грубауэр
58:31
29КанадазщВинс Данн
19:02
3СШАзщУильям Борген
18:59
24КанадазщДжейми Олексяк
21:06
4КанадазщДжастин Шульц
16:03
8СШАзщБрайан Дюмулен
17:49
6ШвециязщАдам Ларссон
23:44
95ШвециянпАндре Бураковски
13:32
7КанаданпДжордан Эберле
16:06
10СШАнпМэтти Бенирс
17:04
90СловакиянпТомаш Татар
13:43
22ДаниянпОливер Бьёркстранд
15:21
19КанаданпДжаред Макканн
17:03
17КанаданпДжейден Шварц
15:04
37КанаданпЯнни Гурд
18:57
20ФинляндиянпЭэли Толванен
13:24
56СШАнпКайлер Ямамото
11:43
52КанаданпТай Картье
07:03
13КанаданпБрэндон Танев
13:34
Главные тренеры
КанадаРайан Хаска
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Сиэтл Кракен
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТКалгари Флэймз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6Калгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен2 : 3 БКалгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 5Сиэтл Кракен
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Калгари Флэймз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3Калгари Флэймз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5Сиэтл Кракен
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 1Сиэтл Кракен
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен3 : 0Калгари Флэймз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 0
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 Б
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

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