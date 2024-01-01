Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), 16 516 зрителей (86% при вместимости 19 289)
05 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
Окончен
2 : 4
- 27:501:1Андрей Кузьменко
- 47:462:3Андрей Кузьменко
0'
20'
40'
60'
- 04:040:1Янни Гурд
- 32:341:2Оливер Бьёркстранд
- 40:211:3Адам Ларссон
- 52:292:4Джаред Макканн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен, которое состоится 05 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
57:30
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
25:15
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
22:22
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
23:13
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
16:04
|94
|зщ
|Брейден Пахал
13:30
|82
|зщ
|Джордан Истерли
14:07
|96
|нп
|Андрей Кузьменко
16:29
|20
|нп
|Блейк Коулман
15:43
|15
|нп
|Драйден Хант
07:21
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
19:11
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
15:53
|76
|нп
|Мартин Поспишил
14:06
|91
|нп
|Назем Кадри
21:39
|17
|нп
|Егор Шарангович
17:21
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
20:33
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
08:40
|21
|нп
|Кевин Руни
09:35
|22
|нп
|Джейкоб Пеллетье
10:13
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
58:31
|29
|зщ
|Винс Данн
19:02
|3
|зщ
|Уильям Борген
18:59
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
21:06
|4
|зщ
|Джастин Шульц
16:03
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
17:49
|6
|зщ
|Адам Ларссон
23:44
|95
|нп
|Андре Бураковски
13:32
|7
|нп
|Джордан Эберле
16:06
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
17:04
|90
|нп
|Томаш Татар
13:43
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
15:21
|19
|нп
|Джаред Макканн
17:03
|17
|нп
|Джейден Шварц
15:04
|37
|нп
|Янни Гурд
18:57
|20
|нп
|Ээли Толванен
13:24
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
11:43
|52
|нп
|Тай Картье
07:03
|13
|нп
|Брэндон Танев
13:34
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35