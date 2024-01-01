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Спортинг - Аталанта 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Спортинг
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Аталанта, которое состоится 06 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Аталанта
Бергамо, Италия
12 Уругвай вр Франко Израэль
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
2 Бразилия пз Матеус Рейс
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
11 Португалия пз Нуну Сантуш
23 Португалия нп Дэниел Браганса
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
1 Аргентина вр Хуан Муссо
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
20 Нидерланды зщ Митчел Баккер
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Нигерия нп Адемола Лукман
17 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Аталанта1 : 1Спортинг
05.10.2023 Лига Европы Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2Аталанта
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 2
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 3Спортинг
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Спортинг1 : 1
19.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 0 : 2Спортинг
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта1 : 2
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур 4 : 0Аталанта
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 1 : 1Аталанта
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта3 : 0
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 1 : 4Аталанта
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Спортинг» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
06.0314.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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