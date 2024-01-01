Спортинг - Аталанта 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Аталанта, которое состоится 06 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Аталанта
Бергамо, Италия
|12
|вр
|Франко Израэль
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|2
|пз
|Матеус Рейс
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|23
|нп
|Дэниел Браганса
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|19.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Спортинг» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|06.03
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03