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Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Кардифф Сити
Хаддерсфилд Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4Кардифф Сити
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Кардифф Сити
23.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Кардифф Сити
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Кардифф Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
05.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Кардифф Сити
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Кардифф Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 3Кардифф Сити
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Кардифф Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Кардифф Сити0 : 0Хаддерсфилд Таун
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Кардифф Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити2 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити0 : 0
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 4 : 1Кардифф Сити
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 2 : 0Кардифф Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 5 : 3Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3555
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Сандерленд3647
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3644
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Бирмингем Сити3539
20 Куинз Парк Рейнджерс3538
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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