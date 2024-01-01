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Уотфорд - Суонси Сити 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Уотфорд
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Суонси Сити, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1Уотфорд
30.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Суонси Сити4 : 0Уотфорд
05.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Уотфорд1 : 2Суонси Сити
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Суонси Сити
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Суонси Сити2 : 1Уотфорд
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Уотфорд2 : 1Суонси Сити
30.12.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Уотфорд1 : 2Суонси Сити
23.09.2017 Англия - Премьер-лига 6-й тур Суонси Сити1 : 2Уотфорд
15.04.2017 Англия - Премьер-лига 33-й тур Уотфорд1 : 0Суонси Сити
22.10.2016 Англия - Премьер-лига 9-й тур Суонси Сити0 : 0Уотфорд
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Уотфорд
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Уотфорд1 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 1Уотфорд
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 4 : 2Уотфорд
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Уотфорд1 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Суонси Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Суонси Сити1 : 2
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 4
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 0 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3555
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Сандерленд3647
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3644
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Бирмингем Сити3539
20 Куинз Парк Рейнджерс3538
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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