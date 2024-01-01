Уотфорд - Суонси Сити 06 Марта прямая трансляция
06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Суонси Сити, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|30.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|4 : 0
|05.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|02.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|22.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|4 : 2
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 4
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|36
|81
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|36
|78
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|36
|76
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|35
|70
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|35
|59
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|36
|57
|7
|Норвич Сити
|35
|55
|8
|Ковентри Сити
|36
|54
|9
|Престон Норт Энд
|35
|53
|10
|Сандерленд
|36
|47
|11
|Кардифф Сити
|35
|47
|12
|Уотфорд
|35
|44
|13
|Бристоль Сити
|36
|44
|14
|Мидлсбро
|34
|44
|15
|Суонси Сити
|35
|42
|16
|Плимут Аргайл
|36
|40
|17
|Блэкберн Роверс
|36
|40
|18
|Миллуолл
|36
|40
|19
|Бирмингем Сити
|35
|39
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|38
|21
|Хаддерсфилд Таун
|35
|38
| 22
Зона вылета
|Сток Сити
|36
|38
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|36
|38
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|36
|19