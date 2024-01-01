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Саутгемптон - Престон Норт Энд 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Саутгемптон
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Престон Норт Энд, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд2 : 2Саутгемптон
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Саутгемптон2 : 1Престон Норт Энд
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 3 : 4Саутгемптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Саутгемптон
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Саутгемптон1 : 2
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Саутгемптон1 : 2
16.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 2Саутгемптон
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 3Престон Норт Энд
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд2 : 1
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3555
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Сандерленд3647
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3644
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Бирмингем Сити3539
20 Куинз Парк Рейнджерс3538
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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