05:53 ()
Свернуть список

Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
06 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 06 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Вест Бромвич Альбион
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Вест Бромвич Альбион
24.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Вест Бромвич Альбион
19.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Вест Бромвич Альбион
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вест Бромвич Альбион7 : 1Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Куинз Парк Рейнджерс
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 3Вест Бромвич Альбион
16.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3555
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Сандерленд3647
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3644
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Бирмингем Сити3539
20 Куинз Парк Рейнджерс3538
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close