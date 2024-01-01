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Мидлсбро - Норвич Сити 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Мидлсбро
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Норвич Сити, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Норвич Сити1 : 2Мидлсбро
14.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро5 : 1Норвич Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити1 : 2Мидлсбро
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Норвич Сити0 : 0Мидлсбро
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
25.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Мидлсбро0 : 2Норвич Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 0Мидлсбро
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро0 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Мидлсбро
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 2 : 1Мидлсбро
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Мидлсбро1 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Норвич Сити1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 1Норвич Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Норвич Сити4 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити4 : 2
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 2 : 2Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3555
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Сандерленд3647
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3644
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Бирмингем Сити3539
20 Куинз Парк Рейнджерс3538
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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