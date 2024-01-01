Мидлсбро - Норвич Сити 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
06 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Норвич Сити, которое состоится 06 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|14.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 0
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|25.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 1
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|4 : 2
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|36
|81
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|36
|78
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|36
|76
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|35
|70
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|35
|59
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|36
|57
|7
|Норвич Сити
|35
|55
|8
|Ковентри Сити
|36
|54
|9
|Престон Норт Энд
|35
|53
|10
|Сандерленд
|36
|47
|11
|Кардифф Сити
|35
|47
|12
|Уотфорд
|35
|44
|13
|Бристоль Сити
|36
|44
|14
|Мидлсбро
|34
|44
|15
|Суонси Сити
|35
|42
|16
|Плимут Аргайл
|36
|40
|17
|Блэкберн Роверс
|36
|40
|18
|Миллуолл
|36
|40
|19
|Бирмингем Сити
|35
|39
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|38
|21
|Хаддерсфилд Таун
|35
|38
| 22
Зона вылета
|Сток Сити
|36
|38
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|36
|38
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|36
|19