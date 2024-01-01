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Самтредиа - Колхети-1913 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 13:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Самтредиа
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Колхети-1913, которое состоится 06 Марта 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
04.11.2018 Грузия - Высшая лига 31-й тур Колхети-19130 : 1Самтредиа
26.08.2018 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самтредиа1 : 0Колхети-1913
26.05.2018 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19132 : 2Самтредиа
01.04.2018 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа0 : 2Колхети-1913
18.11.2017 Грузия - Высшая лига 34-й тур Самтредиа5 : 0Колхети-1913
08.09.2017 Грузия - Высшая лига 25-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
02.06.2017 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
13.04.2017 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2Самтредиа
05.11.2016 Грузия - Высшая лига 12-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
11.09.2016 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самтредиа2 : 0Колхети-1913
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 4 : 1Самтредиа
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа2 : 3
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 4 : 3Самтредиа
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 0 : 9Самтредиа
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самтредиа1 : 2
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур 4 : 0Колхети-1913
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2
30.11.2018 Грузия - Высшая лига 34-й тур 5 : 1Колхети-1913
24.11.2018 Грузия - Высшая лига 33-й тур Колхети-19130 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт13
2
Квалификация Лиги конференций
Дила13
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Тб13
4 Динамо Бт13
5 Сабуртало13
6 Телави10
7 Колхети-191310
8
Стыковая зона
Гагра10
9
Стыковая зона
Самгурали10
10
Зона вылета
Самтредиа10

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