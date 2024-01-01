Самтредиа - Колхети-1913 06 Марта прямая трансляция
06 Марта 2024 года в 13:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Колхети-1913, которое состоится 06 Марта 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|04.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|26.08.2018
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|01.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|5 : 0
|08.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 3
|02.06.2017
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|13.04.2017
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.11.2016
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|11.09.2016
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|4 : 3
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 9
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 0
|04.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 2
|30.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|5 : 1
|24.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Тб
|1
|3
|4
|Динамо Бт
|1
|3
|5
|Сабуртало
|1
|3
|6
|Телави
|1
|0
|7
|Колхети-1913
|1
|0
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|1
|0
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|1
|0