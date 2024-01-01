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Торпедо Кт - Сабуртало 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Торпедо Кт
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 06 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
03.10.2023Грузия - Высшая лига28-й турТорпедо Кт5 : 0Сабуртало
08.08.2023Грузия - Высшая лига19-й турСабуртало1 : 3Торпедо Кт
25.04.2023Грузия - Высшая лига10-й турТорпедо Кт0 : 3Сабуртало
26.02.2023Грузия - Высшая лига1-й турСабуртало0 : 0Торпедо Кт
16.10.2022Грузия - Высшая лига30-й турТорпедо Кт1 : 1Сабуртало
15.08.2022Грузия - Высшая лига21-й турСабуртало2 : 4Торпедо Кт
08.05.2022Грузия - Высшая лига12-й турТорпедо Кт0 : 1Сабуртало
08.03.2022Грузия - Высшая лига3-й турСабуртало2 : 0Торпедо Кт
20.10.2021Грузия - Высшая лига30-й турТорпедо Кт1 : 1Сабуртало
04.07.2021Грузия - Высшая лига21-й турСабуртало3 : 0Торпедо Кт
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турТорпедо Кт4 : 1
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й тур2 : 2Торпедо Кт
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турТорпедо Кт9 : 0
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт2 : 2
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур1 : 2Торпедо Кт
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турСабуртало1 : 0
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й турСабуртало0 : 3
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й тур3 : 0Сабуртало
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турСабуртало2 : 2
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур2 : 1Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт13
2
Квалификация Лиги конференций
Дила13
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Тб13
4 Динамо Бт13
5 Сабуртало13
6 Телави10
7 Колхети-191310
8
Стыковая зона
Гагра10
9
Стыковая зона
Самгурали10
10
Зона вылета
Самтредиа10

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