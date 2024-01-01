Торпедо Кт - Сабуртало 06 Марта прямая трансляция
06 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 06 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|08.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 4
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|9 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Тб
|1
|3
|4
|Динамо Бт
|1
|3
|5
|Сабуртало
|1
|3
|6
|Телави
|1
|0
|7
|Колхети-1913
|1
|0
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|1
|0
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|1
|0