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Телави - Динамо Тб 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Телави
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Тб, которое состоится 06 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб4 : 0Телави
25.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турТелави2 : 2Динамо Тб
14.05.2023Грузия - Высшая лига14-й турДинамо Тб6 : 1Телави
18.03.2023Грузия - Высшая лига5-й турТелави2 : 2Динамо Тб
10.11.2022Грузия - Высшая лига34-й турДинамо Тб1 : 1Телави
05.09.2022Грузия - Высшая лига25-й турТелави1 : 2Динамо Тб
25.05.2022Грузия - Высшая лига16-й турДинамо Тб3 : 2Телави
10.04.2022Грузия - Высшая лига7-й турТелави1 : 1Динамо Тб
31.10.2021Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб4 : 0Телави
12.09.2021Грузия - Высшая лига23-й турТелави1 : 0Динамо Тб
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й тур1 : 0Телави
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й тур3 : 1Телави
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турТелави3 : 0
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур3 : 0Телави
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турТелави1 : 2
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турДинамо Тб2 : 0
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й тур0 : 3Динамо Тб
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турДинамо Тб6 : 2
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур2 : 2Динамо Тб
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турДинамо Тб4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт13
2
Квалификация Лиги конференций
Дила13
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Тб13
4 Динамо Бт13
5 Сабуртало13
6 Телави10
7 Колхети-191310
8
Стыковая зона
Гагра10
9
Стыковая зона
Самгурали10
10
Зона вылета
Самтредиа10

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