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Кайсар - Кызыл-Жар 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 12:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Кайсар
Кызыл-Жар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кызыл-Жар, которое состоится 06 Марта 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайсар
05.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 1Кызыл-Жар
11.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Кызыл-Жар2 : 0Кайсар
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Кайсар1 : 2Кызыл-Жар
27.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар1 : 2Кызыл-Жар
28.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кызыл-Жар0 : 0Кайсар
30.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Кызыл-Жар1 : 0Кайсар
28.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Кайсар2 : 1Кызыл-Жар
13.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кызыл-Жар0 : 0Кайсар
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар1 : 3
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайсар
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайсар1 : 0
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Кайсар
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайсар3 : 1
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кызыл-Жар
06.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Кызыл-Жар
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайсар
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Кызыл-Жар
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Кызыл-Жар1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана26
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы13
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе13
4 Тобол13
5 Кайрат13
6 Атырау11
7 Елимай11
8 Аксу00
9 Кызыл-Жар10
10 Кайсар10
11 Жетысу10
12
Зона вылета
Туран10
13
Зона вылета
Женис10
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

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