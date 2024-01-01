Кайсар - Кызыл-Жар 06 Марта прямая трансляция
06 Марта 2024 года в 12:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кызыл-Жар, которое состоится 06 Марта 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|28.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|13.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|1
|3
|4
|Тобол
|1
|3
|5
|Кайрат
|1
|3
|6
|Атырау
|1
|1
|7
|Елимай
|1
|1
|8
|Аксу
|0
|0
|9
|Кызыл-Жар
|1
|0
|10
|Кайсар
|1
|0
|11
|Жетысу
|1
|0
| 12
Зона вылета
|Туран
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Женис
|1
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|1
|0