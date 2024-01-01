05:54 ()
Свернуть список

Атырау - Ордабасы 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Атырау
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Ордабасы, которое состоится 06 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1Ордабасы
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Ордабасы2 : 1Атырау
01.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 0Атырау
01.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Атырау2 : 1Ордабасы
16.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Ордабасы2 : 1Атырау
19.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Атырау0 : 0Ордабасы
03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Атырау1 : 3Ордабасы
21.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Атырау1 : 0Ордабасы
05.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Ордабасы1 : 1Атырау
11.11.2018 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Ордабасы1 : 0Атырау
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Атырау
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Атырау0 : 0
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Атырау
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Атырау2 : 0
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Атырау
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Ордабасы5 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Ордабасы
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Ордабасы
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Ордабасы3 : 1
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана26
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы13
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе13
4 Тобол13
5 Кайрат13
6 Атырау11
7 Елимай11
8 Аксу00
9 Кызыл-Жар10
10 Кайсар10
11 Жетысу10
12
Зона вылета
Туран10
13
Зона вылета
Женис10
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close