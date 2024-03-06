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Тобол - Елимай 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Тобол
Елимай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Елимай, которое состоится 06 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Елимай
Семей
История личных встреч
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турТобол2 : 0
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур0 : 3Тобол
21.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й турТобол1 : 1
05.10.2023Казахстан - Премьер-лига17-й тур1 : 1Тобол
30.09.2023Казахстан - Премьер-лига24-й тур2 : 1Тобол
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турЕлимай0 : 0
11.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 1Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана26
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы13
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе13
4 Тобол13
5 Кайрат13
6 Атырау11
7 Елимай11
8 Аксу00
9 Кызыл-Жар10
10 Кайсар10
11 Жетысу10
12
Зона вылета
Туран10
13
Зона вылета
Женис10
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

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