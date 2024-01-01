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Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 17 072 зрителя (91% при вместимости 18 673)
06 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс

  • 13:33
    1:0
    Ессе Пульюярви
  • 18:57
    2:0
    Евгений Малкин
  • 34:32
    3:2
    Рикард Ракелль
  • 48:26
    4:3
    Джефф Картер
  • 49:53
    5:3
    Райлли Смит
0'
20'
40'
60'
  • 24:31
    2:1
    Джонни Годро
  • 25:28
    2:2
    Эндрю Пик
  • 48:04
    3:3
    Джек Рослович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
35КанадаврТристан Джерри
60:00
39СШАврАлекс Неделькович
65ШвециязщЭрик Карлссон
20:44
28ШвециязщМаркус Петтерссон
21:11
58КанадазщКрис Летанг
23:56
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
18:49
2СШАзщЧад Руведел
14:02
27КанадазщРайан Грейвз
16:15
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
16:25
87КанаданпСидни Кросби
20:29
10СШАнпДрю О'Коннор
09:07
67ШвециянпРикард Ракелль
19:58
71РоссиянпЕвгений Малкин
16:56
19КанаданпРайлли Смит
16:59
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
12:31
20ДаниянпЛарс Эллер
23:01
44СШАнпДжонатан Груден
10:20
18ФинляндиянпЕссе Пульюярви
10:22
77КанаданпДжефф Картер
12:47
15ФинляндиянпЙоона Коппанен
08:58
73КанадаврДжет Гривз
58:43
40РоссияврДаниил Тарасов
27ШвециязщАдам Боквист
15:19
8СШАзщЗак Веренски
22:50
78КанадазщДэймон Сиверсон
17:16
9РоссиязщИван Проворов
18:38
44КанадазщЭрик Гудбрансон
17:01
22КанадазщДжейк Бин
13:26
2СШАзщЭндрю Пик
13:34
96СШАнпДжек Рослович
19:36
38КанаданпБун Дженнер
19:36
13СШАнпДжонни Годро
21:32
10РоссиянпДмитрий Воронков
12:10
59РоссиянпЕгор Чинахов
14:21
92ШвециянпАлександер Нюландер
15:19
4КанаданпКоул Силлинджер
14:50
42ФранциянпАлександр Тексье
16:59
24КанаданпМэтью Оливье
11:38
7СШАнпШон Курали
14:23
17КанаданпДжастин Дэнфорт
13:03
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5Питтсбург Пингвинз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Питтсбург Пингвинз
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 1Питтсбург Пингвинз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Питтсбург Пингвинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Питтсбург Пингвинз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 6
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Коламбус Блю Джекетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

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