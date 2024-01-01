Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 17 072 зрителя (91% при вместимости 18 673)
06 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Окончен
5 : 3
- 13:331:0Ессе Пульюярви
- 18:572:0Евгений Малкин
- 34:323:2Рикард Ракелль
- 48:264:3Джефф Картер
- 49:535:3Райлли Смит
0'
20'
40'
60'
- 24:312:1Джонни Годро
- 25:282:2Эндрю Пик
- 48:043:3Джек Рослович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|35
|вр
|Тристан Джерри
60:00
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
20:44
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
21:11
|58
|зщ
|Крис Летанг
23:56
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
18:49
|2
|зщ
|Чад Руведел
14:02
|27
|зщ
|Райан Грейвз
16:15
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
16:25
|87
|нп
|Сидни Кросби
20:29
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
09:07
|67
|нп
|Рикард Ракелль
19:58
|71
|нп
|Евгений Малкин
16:56
|19
|нп
|Райлли Смит
16:59
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
12:31
|20
|нп
|Ларс Эллер
23:01
|44
|нп
|Джонатан Груден
10:20
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
10:22
|77
|нп
|Джефф Картер
12:47
|15
|нп
|Йоона Коппанен
08:58
|73
|вр
|Джет Гривз
58:43
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|27
|зщ
|Адам Боквист
15:19
|8
|зщ
|Зак Веренски
22:50
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
17:16
|9
|зщ
|Иван Проворов
18:38
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
17:01
|22
|зщ
|Джейк Бин
13:26
|2
|зщ
|Эндрю Пик
13:34
|96
|нп
|Джек Рослович
19:36
|38
|нп
|Бун Дженнер
19:36
|13
|нп
|Джонни Годро
21:32
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
12:10
|59
|нп
|Егор Чинахов
14:21
|92
|нп
|Александер Нюландер
15:19
|4
|нп
|Коул Силлинджер
14:50
|42
|нп
|Александр Тексье
16:59
|24
|нп
|Мэтью Оливье
11:38
|7
|нп
|Шон Курали
14:23
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
13:03
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 Б
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35