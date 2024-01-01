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Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), 15 788 зрителей (90% при вместимости 17 625)
06 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз

  • 11:45
    1:2
    Джек Хьюз
  • 31:01
    2:2
    Тимо Майер
  • 51:16
    3:4
    Колин Миллер
0'
20'
40'
60'
  • 02:54
    0:1
    Ник Казинс
  • 06:30
    0:2
    Эван Родригес
  • 32:37
    2:3
    Ээту Луостаринен
  • 45:33
    2:4
    Ник Казинс
  • 59:52
    3:5
    Сэм Райнхарт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Флорида Пантерз
Санрайз
40ШвейцарияврАкира Шмид
58:46
50КанадаврНико Доус
6СШАзщДжон Марино
24:22
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
20:40
2КанадазщБрендан Смит
15:15
88КанадазщКевин Баль
13:15
24КанадазщКолин Миллер
17:16
43СШАзщЛюк Хьюз
23:38
23КанадазщКёртис Макдермид
05:00
73КанаданпТайлер Тоффоли
18:43
13ШвейцариянпНико Хишир
22:11
28ШвейцариянпТимо Майер
19:47
63ШвециянпЙеспер Братт
19:28
56ФинляндиянпЭрик Хаула
16:25
86СШАнпДжек Хьюз
20:33
91КанаданпДоусон Мерсер
17:04
42КанаданпКёртис Лазар
15:26
11КанаданпКрис Тирни
12:06
10ШвециянпАлександер Хольц
10:36
92ЧехиянпТомаш Носек
05:37
41СШАврЭнтони Столарз
59:52
72РоссияврСергей Бобровский
5КанадазщАарон Экблад
22:43
42ШвециязщГустав Форслинг
22:14
62КанадазщБрэндон Монтур
19:20
77ФинляндиязщНико Миккола
18:32
7РоссиязщДмитрий Куликов
17:00
91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
18:32
12КанаданпДжона Гаджович
08:47
13КанаданпСэм Райнхарт
20:11
16ФинляндиянпАлександр Барков
18:18
23КанаданпКартер Вераге
17:10
19СШАнпМэттью Ткачук
18:07
9КанаданпСэм Беннетт
18:15
21КанаданпНик Казинс
15:35
17КанаданпЭван Родригес
14:11
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
13:45
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
13:16
94КанаданпРайан Ломберг
08:48
82ШвециянпКевин Стенлунд
10:03
Главные тренеры
КанадаТрэвис Грин (и.о.)
КанадаПол Морис
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Флорида Пантерз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Флорида Пантерз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 7 ОТФлорида Пантерз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 3Флорида Пантерз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Флорида Пантерз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6Флорида Пантерз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Флорида Пантерз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Флорида Пантерз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 Б
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

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