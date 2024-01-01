Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), 15 788 зрителей (90% при вместимости 17 625)
06 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
Окончен
3 : 5
- 11:451:2Джек Хьюз
- 31:012:2Тимо Майер
- 51:163:4Колин Миллер
0'
20'
40'
60'
- 02:540:1Ник Казинс
- 06:300:2Эван Родригес
- 32:372:3Ээту Луостаринен
- 45:332:4Ник Казинс
- 59:523:5Сэм Райнхарт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Флорида Пантерз
Санрайз
|40
|вр
|Акира Шмид
58:46
|50
|вр
|Нико Доус
|6
|зщ
|Джон Марино
24:22
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
20:40
|2
|зщ
|Брендан Смит
15:15
|88
|зщ
|Кевин Баль
13:15
|24
|зщ
|Колин Миллер
17:16
|43
|зщ
|Люк Хьюз
23:38
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
05:00
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
18:43
|13
|нп
|Нико Хишир
22:11
|28
|нп
|Тимо Майер
19:47
|63
|нп
|Йеспер Братт
19:28
|56
|нп
|Эрик Хаула
16:25
|86
|нп
|Джек Хьюз
20:33
|91
|нп
|Доусон Мерсер
17:04
|42
|нп
|Кёртис Лазар
15:26
|11
|нп
|Крис Тирни
12:06
|10
|нп
|Александер Хольц
10:36
|92
|нп
|Томаш Носек
05:37
|41
|вр
|Энтони Столарз
59:52
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
22:43
|42
|зщ
|Густав Форслинг
22:14
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
19:20
|77
|зщ
|Нико Миккола
18:32
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
17:00
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
18:32
|12
|нп
|Джона Гаджович
08:47
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
20:11
|16
|нп
|Александр Барков
18:18
|23
|нп
|Картер Вераге
17:10
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
18:07
|9
|нп
|Сэм Беннетт
18:15
|21
|нп
|Ник Казинс
15:35
|17
|нп
|Эван Родригес
14:11
|15
|нп
|Антон Лунделль
13:45
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
13:16
|94
|нп
|Райан Ломберг
08:48
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
10:03
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Пол Морис
История личных встреч
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35