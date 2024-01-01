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Нью-Йорк Айлендерс - Сент-Луис Блюз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
06 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз

  • 32:32
    1:2
    Кайл Палмьери
  • 37:47
    2:2
    Жан-Габриэль Пажо
  • 40:55
    3:2
    Бо Хорват
  • 59:29
    4:2
    Мэтью Барзал
0'
20'
40'
60'
  • 21:21
    0:1
    Алексей Торопченко
  • 28:30
    0:2
    Джордан Кайру
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
8КанадазщНоа Добсон
3КанадазщАдам Пелеч
6КанадазщРайан Пулок
28РоссиязщАлександр Романов
25ШвециязщСебастьян Ахо
2СШАзщМайк Райлли
17КанаданпМэтт Мартин
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
29СШАнпБрок Нельсон
21СШАнпКайл Палмьери
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
27СШАнпАндерс Ли
10ШвециянпСимон Хольмстрём
53КанаданпКейси Сизикас
18ШвециянпПьер Энгвалль
15КанаданпКэл Клаттербак
32СШАнпКайл Маклин
30КанадаврДжоэль Хофер
50КанадаврДжордан Биннингтон
55КанадазщКолтон Парэйко
4СШАзщНик Ледди
72СШАзщДжастин Фолк
47СШАзщТори Крюг
6КанадазщМарко Сканделла
75КанадазщТайлер Такер
25КанаданпДжордан Кайру
18КанаданпРоберт Томас
89РоссиянпПавел Бучневич
63КанаданпДжейк Нейборс
10КанаданпБрэйден Шенн
20СШАнпБрэндон Саад
42ФинляндиянпКаспери Капанен
12СШАнпКевин Хейз
76КанаданпЗахари Болдюк
13РоссиянпАлексей Торопченко
70ШвециянпОскар Сундквист
26АвстралиянпНатан Уокер
Главные тренеры
КанадаПатрик Руа
КанадаДрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 7Сент-Луис Блюз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Нью-Йорк Айлендерс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 1Нью-Йорк Айлендерс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Сент-Луис Блюз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1 ОТСент-Луис Блюз
06.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Нью-Йорк Айлендерс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БСент-Луис Блюз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

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