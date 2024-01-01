Нью-Йорк Айлендерс - Сент-Луис Блюз 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
06 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Окончен
4 : 2
- 32:321:2Кайл Палмьери
- 37:472:2Жан-Габриэль Пажо
- 40:553:2Бо Хорват
- 59:294:2Мэтью Барзал
0'
20'
40'
60'
- 21:210:1Алексей Торопченко
- 28:300:2Джордан Кайру
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|89
|нп
|Павел Бучневич
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|20
|нп
|Брэндон Саад
|42
|нп
|Каспери Капанен
|12
|нп
|Кевин Хейз
|76
|нп
|Захари Болдюк
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|26
|нп
|Натан Уокер
Главные тренеры
|Патрик Руа
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|06.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35