Бостон Брюинз - Эдмонтон Ойлерз 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
06 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
3-й период, 57'
1 : 0
- 44:261:0Павел Заха
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|55
|нп
|Джастин Бразо
|18
|нп
|Павел Заха
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|39
|нп
|Морган Гики
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|94
|нп
|Якуб Лауко
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|5
|зщ
|Коди Сеси
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|10
|нп
|Дерек Райан
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|90
|нп
|Кори Перри
|71
|нп
|Райан Маклауд
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|55
|нп
|Дилан Холлоуэй
|28
|нп
|Коннор Браун
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Крис Ноблох
История личных встреч
|22.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|04.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|21.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35