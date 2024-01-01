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Бостон Брюинз - Эдмонтон Ойлерз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
06 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Бостон Брюинз
3-й период, 57'
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз

  • 44:26
    1:0
    Павел Заха
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Бостон Брюинз
    Бостон
    Эдмонтон Ойлерз
    Эдмонтон
    35ШвецияврЛинус Улльмарк
    1СШАврДжереми Свейман
    48СШАзщМэтт Грызлик
    6СШАзщМэйсон Лорей
    25СШАзщБрэндон Карло
    73СШАзщЧарли Макэвой
    12СШАзщКевин Шаттенкирк
    29КанадазщПаркер Уозерспун
    55КанаданпДжастин Бразо
    18ЧехиянпПавел Заха
    74КанаданпДжейк Дебраск
    43КанаданпДэнтон Хайнен
    88ЧехиянпДавид Пастрняк
    13СШАнпЧарли Койл
    63КанаданпБрэд Маршан
    11СШАнпТрент Фредерик
    39КанаданпМорган Гики
    21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
    70ШвециянпЙеспер Боквист
    94ЧехиянпЯкуб Лауко
    74КанадаврСтюарт Скиннер
    30КанадаврКэлвин Пикар
    2КанадазщЭван Бушар
    14ШвециязщМаттиас Экхольм
    73КанадазщВенсан Деарне
    25КанадазщДарнелл Нурс
    5КанадазщКоди Сеси
    27КанадазщБретт Кулак
    10СШАнпДерек Райан
    18КанаданпЗак Хайман
    97КанаданпКоннор Макдэвид
    29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
    13ШвециянпМаттиас Янмарк
    93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
    91КанаданпЭвандер Кейн
    90КанаданпКори Перри
    71КанаданпРайан Маклауд
    37СШАнпУоррен Фёгеле
    55КанаданпДилан Холлоуэй
    28КанаданпКоннор Браун
    Главные тренеры
    КанадаДжим Монтгомери
    КанадаКрис Ноблох
    История личных встреч
    22.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 6 ОТБостон Брюинз
    10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
    28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Бостон Брюинз
    10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Бостон Брюинз
    12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 5Эдмонтон Ойлерз
    20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 2 ОТБостон Брюинз
    04.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
    19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТБостон Брюинз
    12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
    21.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Бостон Брюинз
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4
    27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ББостон Брюинз
    25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБостон Брюинз
    04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Эдмонтон Ойлерз
    29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
    27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2
    25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6390
    2 Бостон Брюинз6386
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
    4 Каролина Харрикейнз6178
    5 Торонто Мэйпл Лифс6178
    6 Детройт Ред Уингз6172
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
    8 Филадельфия Флайерз6372
    9 Нью-Йорк Айлендерс6168
    10 Вашингтон Кэпиталз6065
    11 Питтсбург Пингвинз6064
    12 Нью-Джерси Дэвилз6264
    13 Баффало Сэйбрз6262
    14 Монреаль Канадиенс6156
    15 Оттава Сенаторз5953
    16 Коламбус Блю Джекетс6252
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6385
    2 Виннипег Джетс6083
    3 Даллас Старз6383
    4 Колорадо Эвеланш6381
    5 Эдмонтон Ойлерз5976
    6 Вегас Голден Найтс6273
    7 Лос-Анджелес Кингз6072
    8 Нэшвилл Предаторз6272
    9 Сент-Луис Блюз6267
    10 Калгари Флэймз6165
    11 Сиэтл Кракен6165
    12 Миннесота Уайлд6264
    13 Аризона Койотс6155
    14 Анахайм Дакс6147
    15 Сан-Хосе Шаркс6036
    16 Чикаго Блэкхоукс6235

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