Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
06 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Перерыв
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 10:540:1Сет Джонс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|70
|вр
|Карел Веймелка
|51
|зщ
|Трой Стечер
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|90
|зщ
|Янис Мозер
|5
|зщ
|Майкл Кесселринг
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|8
|нп
|Ник Шмальц
|29
|нп
|Барретт Хэйтон
|67
|нп
|Лоусон Круз
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|11
|нп
|Дилан Гюнтер
|92
|нп
|Логан Кули
|15
|нп
|Александр Керфут
|22
|нп
|Джек Макбэйн
|53
|нп
|Майкл Карконе
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|34
|вр
|Петр Мразек
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|41
|зщ
|Исаак Филлипс
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|8
|нп
|Райан Донато
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|91
|нп
|Энтони Бовиллье
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35