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Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
06 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Аризона Койотс
Перерыв
0 : 1
Чикаго Блэкхоукс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 10:54
      0:1
      Сет Джонс
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Аризона Койотс
    Глендейл
    Чикаго Блэкхоукс
    Чикаго
    39КанадаврКоннор Ингрэм
    70ЧехияврКарел Веймелка
    51КанадазщТрой Стечер
    24КанадазщМэтт Дамба
    90ШвейцариязщЯнис Мозер
    5СШАзщМайкл Кесселринг
    50КанадазщШон Дурзи
    4ФинляндиязщЮусо Вялимяки
    9СШАнпКлейтон Келлер
    8СШАнпНик Шмальц
    29КанаданпБарретт Хэйтон
    67КанаданпЛоусон Круз
    17СШАнпНик Бьюгстад
    63ФинляндиянпМатиас Маччелли
    11КанаданпДилан Гюнтер
    92СШАнпЛоган Кули
    15КанаданпАлександр Керфут
    22КанаданпДжек Макбэйн
    53КанаданпМайкл Карконе
    38КанаданпЛиам О'Брайен
    40ШвецияврАрвид Сёдерблом
    34ЧехияврПетр Мразек
    4СШАзщСет Джонс
    72СШАзщАлекс Власик
    24СШАзщДжейкоб Мегна
    55КанадазщКевин Корчински
    25СШАзщДжарред Тинорди
    41КанадазщИсаак Филлипс
    43СШАнпКолин Блэквелл
    23ШвейцариянпФилипп Курашев
    98КанаданпКоннор Бедард
    8СШАнпРайан Донато
    15СШАнпДжоуи Андерсон
    16КанаданпДжейсон Дикинсон
    11КанаданпТейлор Рэддиш
    90СШАнпТайлер Джонсон
    17СШАнпНик Фолиньо
    91КанаданпЭнтони Бовиллье
    58КанаданпМаккензи Энтвистл
    13СШАнпЗак Сэнфорд
    Главные тренеры
    КанадаАндре Туриньи
    КанадаЛюк Ричардсон
    История личных встреч
    31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 1Чикаго Блэкхоукс
    19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
    01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
    11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТАризона Койотс
    07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 0Аризона Койотс
    21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
    04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАризона Койотс
    07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 4Чикаго Блэкхоукс
    13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Аризона Койотс
    02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
    02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Аризона Койотс
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
    28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
    26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Чикаго Блэкхоукс
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5
    26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТ
    24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТ
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6390
    2 Бостон Брюинз6386
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
    4 Каролина Харрикейнз6178
    5 Торонто Мэйпл Лифс6178
    6 Детройт Ред Уингз6172
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
    8 Филадельфия Флайерз6372
    9 Нью-Йорк Айлендерс6168
    10 Вашингтон Кэпиталз6065
    11 Питтсбург Пингвинз6064
    12 Нью-Джерси Дэвилз6264
    13 Баффало Сэйбрз6262
    14 Монреаль Канадиенс6156
    15 Оттава Сенаторз5953
    16 Коламбус Блю Джекетс6252
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6385
    2 Виннипег Джетс6083
    3 Даллас Старз6383
    4 Колорадо Эвеланш6381
    5 Эдмонтон Ойлерз5976
    6 Вегас Голден Найтс6273
    7 Лос-Анджелес Кингз6072
    8 Нэшвилл Предаторз6272
    9 Сент-Луис Блюз6267
    10 Калгари Флэймз6165
    11 Сиэтл Кракен6165
    12 Миннесота Уайлд6264
    13 Аризона Койотс6155
    14 Анахайм Дакс6147
    15 Сан-Хосе Шаркс6036
    16 Чикаго Блэкхоукс6235

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